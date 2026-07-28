Međutim, umesto novorođene bebe pokazala je veoma realističnu plastičnu lutku, zbog čega je njena priča ubrzo obišla svet.

Kira je kasnije objasnila da je sve počelo nakon spontanog pobačaja, za koji, kako tvrdi, nije imala snage da kaže tadašnjem dečku Džejmiju Gardneru. Umesto da mu saopšti bolnu istinu, odlučila je da nastavi da održava privid trudnoće, nadajući se da će kasnije pronaći način da objasni šta se dogodilo.

Mesecima je održavala privid trudnoće

Kako bi njena priča delovala uverljivo, nosila je veštački trudnički stomak, objavljivala fotografije ultrazvučnih snimaka i organizovala proslavu otkrivanja pola bebe. Porodici i prijateljima saopštila je da očekuje devojčicu, a na društvenim mrežama delila je fotografije bebi-opreme i poklona koje je dobijala.

Nakon toga kupila je izuzetno realističnu lutku i predstavila je kao svoju ćerku Boni-Li Džojs, tvrdeći da se porodila.

Kira danas priznaje da je sve bila velika greška, ali tvrdi da ju je na takav postupak naveo strah, tuga i osećaj da neće moći da podnese reakciju partnera kada sazna za gubitak trudnoće.

Obmana je otkrivena sasvim slučajno

Sumnje su počele kada ljudi iz njihovog okruženja nisu čuli plač bebe niti su primećivali uobičajene stvari koje prate dolazak novorođenčeta.

Presudan trenutak dogodio se nakon jedne porodične proslave. Dok su izlazili iz automobila, deca su primetila da se u auto-sedištu ne nalazi prava beba, već lutka. Time je cela priča počela da se raspada.

Kira tvrdi da je tada konačno priznala partneru istinu, dok Džejmi navodi da za prevaru nije saznao od nje, već na drugi način.

Partner odbacuje njenu verziju događaja

Džejmi Gardner negira da mu je Kira ikada rekla da je doživela spontani pobačaj. Ističe da bi mnogo ranije prekinuo vezu da je znao šta se zapravo događa i tvrdi da ni danas nije siguran kako su se događaji zaista odvijali.

Sa druge strane, Kira kaže da ne pokušava da opravda svoje postupke i da je svesna koliko je povredila najbliže. Ističe da je u tom periodu prolazila kroz izuzetno težak emotivni slom i da joj je bilo lakše da nastavi sa laži nego da se suoči sa gubitkom trudnoće.

Njena ispovest izazvala je burne reakcije širom sveta. Dok jedni smatraju da ništa ne može opravdati ovakvu obmanu, drugi ističu da je njen slučaj pokazao koliko posledice spontanog pobačaja mogu biti teške po mentalno zdravlje i koliko je važno da žene u takvim situacijama imaju stručnu i porodičnu podršku.