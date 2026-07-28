Upravo to dogodilo se britanskom penzioneru Peteru Hjuzu, koji je nakon više od hiljadu odlazaka na istu plažu pronašao jedno od najznačajnijih blaga otkrivenih u Velsu poslednjih decenija.

Godine 1996. Peter je, kao i mnogo puta ranije, sa detektorom metala pretraživao plažu Margam u oblasti Nit Port Talbot. Međutim, ovog puta sve je bilo drugačije. Snažna oluja prethodno je odnela gornji sloj peska i otkrila ono što je vekovima bilo skriveno.

U pesku zasijalo blago staro više od 440 godina

Dok je pretraživao obalu, Peter je ugledao novčić. Čim ga je podigao i očistio od peska, znao je da u rukama drži nešto posebno.

„Kada je pesak spao sa njega, zasijao je kao sunce“, prisetio se kasnije.

Na drugoj strani novčića ugledao je portugalski grb, što mu je odmah dalo do znanja da nije reč o običnom nalazu.

Ubrzo je postalo jasno da je pronašao blago sa trgovačkog broda „Ann Francis“, koji je potonuo 1583. godine.

Pronađeno oko 870 zlatnih i srebrnih novčića

Među otkrivenim predmetima nalazilo se oko 870 zlatnih i srebrnih novčića, ali i brojni lični predmeti članova posade, kao i pribor za kuvanje, jelo i piće.

Istoričari veruju da je brod prevozio novac iz Španije namenjen za plaćanje vrednog tovara žita. Međutim, jaka oluja skrenula ga je sa kursa i 28. decembra 1583. godine nasukao se na obali Velsa.

Među najzanimljivijim predmetima koje je Peter pronašao izdvajaju se zlatnici iz vremena španskih vladara Ferdinanda i Izabele, zviždaljka brodskog zapovednika, ali i neobična kombinaciona brava sa drvenog sanduka čija tajna šifra nikada nije otkrivena.

Blago danas čuva muzej, a potraga je zabranjena

Stručnjaci procenjuju da je do sada pronađena tek četvrtina bogatstva koje se nalazilo na brodu, pa se pretpostavlja da se veliki deo i dalje krije ispod peska.

Svi pronađeni predmeti danas su izloženi u Nacionalnom muzeju Velsa, gde predstavljaju deo kulturnog nasleđa zemlje.

Ipak, oni koji bi želeli da krenu Peterovim stopama neće imati priliku za to. Plaža Margam danas je zakonom zaštićena, pa je traganje za blagom na tom području zabranjeno.

Peterovo otkriće tako je ostalo jedno od najimpresivnijih pronalazaka koje je more otkrilo posle više od četiri veka skrivanja.