Redovno održavanje higijene može pomoći u sprečavanju neprijatnih mirisa, iritacija kože i razvoja bakterija i gljivica.

Dermatolozi i ginekolozi ističu da ne postoji univerzalno pravilo koje odgovara svima, jer učestalost pranja zavisi od više faktora, ali se slažu da grudnjak ne bi trebalo nositi danima bez pranja.

Koliko često treba prati grudnjak?

Dermatološkinja dr Kemunto Mokaja preporučuje da se grudnjak pere nakon dva do četiri nošenja, dok ginekološkinja dr Kristin Grivs savetuje da to bude nakon dva do tri nošenja.

Na to koliko često ćete ga prati utiču:

visoke letnje temperature,

pojačano znojenje,

fizička aktivnost,

broj sati provedenih u grudnjaku,

korišćenje losiona, parfema i krema koji ostaju na tkanini.

Ako se mnogo znojite ili provodite ceo dan napolju, grudnjak bi trebalo prati češće nego tokom hladnijih dana.

Šta može da se dogodi ako grudnjak ne perete redovno?

Prema rečima stručnjaka, grudnjak koji se dugo ne pere postaje idealno mesto za nakupljanje znoja, bakterija i gljivica.

To može izazvati:

neprijatan miris,

iritaciju i crvenilo kože,

svrab,

osip usled trenja,

folikulitis (upalu folikula dlake),

gljivične infekcije, poput kandidijaze u pregibima ispod dojki.

Topla i vlažna sredina pogoduje razvoju mikroorganizama, naročito tokom letnjih meseci.

Pet znakova da je vreme za pranje

Ako primetite bilo koji od ovih znakova, vreme je da grudnjak operete:

oseća se neprijatan miris,

vidljivi su tragovi znoja,

javlja se svrab ili iritacija kože,

nosili ste ga dva do četiri puta,

koristili ste ga tokom velikih vrućina ili nakon vežbanja.

Kako pravilno oprati grudnjak?

Stručnjaci savetuju da se uvek pridržavate uputstava proizvođača.

Najbolji izbor je ručno pranje u hladnoj vodi uz blag deterdžent, posebno kada grudnjak ima žice ili oblikovane korpe.

Ako ga perete u veš-mašini:

stavite ga u zaštitnu mrežastu vrećicu,

uključite program za osetljiv veš,

koristite hladnu vodu,

ostavite ga da se prirodno osuši na vazduhu.

Dermatolozi preporučuju i dodatno ispiranje kako na tkanini ne bi ostali ostaci deterdženta koji mogu da izazovu iritaciju kože.

Sportski grudnjaci peru se posle svakog treninga

Sportski grudnjaci upijaju znatno više znoja od običnih, zbog čega ih je potrebno oprati nakon svakog treninga.

Izuzetak može biti jedino veoma lagana fizička aktivnost tokom koje gotovo da nije došlo do znojenja.

Šta važi za žene koje doje?

Ginekolozi savetuju da dojilje češće menjaju i peru grudnjake, naročito ako mleko dospe na tkaninu.

Ukoliko koriste uloške za dojenje koji dobro upijaju višak mleka, grudnjak se može nositi do dva dana pre pranja, pod uslovom da ostane čist i suv.

Kako da grudnjak duže ostane svež?

Da biste smanjili zadržavanje vlage i neprijatnih mirisa, stručnjaci preporučuju:

ne spavajte u grudnjaku,

izbegavajte prekomerno znojenje kada je moguće,

koristite antiperspirant,

rotirajte više grudnjaka umesto da isti nosite svakog dana.

Tokom noći koža ima priliku da diše, što smanjuje vlagu i rizik od iritacija u predelu grudi.