Veš-mašina je jedan od najčešće korišćenih kućnih aparata, ali malo ko razmišlja o tome da način na koji je priključena može predstavljati ozbiljan bezbednosni problem.

Vatrogasne službe upozoravaju da snažni uređaji, poput veš-mašina, mašina za sušenje veša i mašina za pranje sudova, ne bi trebalo da se priključuju na duple utičnice ili adapterske razvodnike, jer oni nisu predviđeni za veliko električno opterećenje.

Zašto dupla utičnica može biti opasna?

Mnogi veruju da dupla utičnica može bez problema da napaja dva uređaja velike snage istovremeno, ali stručnjaci ističu da obe utičnice dele isti električni kapacitet.

Ako su u isto vreme priključeni uređaji koji troše mnogo struje, može doći do preopterećenja instalacije, zagrevanja utičnice i kablova, pa čak i do izbijanja požara.

Zbog toga vatrogasci savetuju da veš-mašina uvek bude uključena direktno u zasebnu zidnu utičnicu, bez korišćenja adaptera ili razvodnika koji nisu namenjeni za takvu vrstu opterećenja.

Najvažnija pravila za bezbedno korišćenje

Stručnjaci preporučuju da veš-mašinu uvek priključite direktno u zidnu utičnicu i da izbegavate istovremeno povezivanje više snažnih uređaja na isti električni priključak.

Takođe, savetuju da se mašina za veš, sušilica i mašina za pranje sudova ne ostavljaju da rade bez nadzora ili tokom noći, kada eventualni problem može ostati neprimećen.

Važno je redovno proveravati stanje utikača i utičnica. Ako primetite tragove gareži, labave kontakte, neprijatan miris ili čujete zujanje, potrebno je odmah prestati sa korišćenjem i proveriti instalaciju.

Produžni kablovi, ukoliko se koriste, trebalo bi da imaju zaštitu od preopterećenja, a modeli na koturu moraju biti potpuno odmotani kako bi se sprečilo pregrevanje.

Jednostavno pravilo koje može povećati bezbednost

Električari i vatrogasci ističu da jedno jednostavno pravilo može značajno smanjiti rizik od problema – jedna utičnica za jedan snažan uređaj.

Pravilno priključivanje veš-mašine, zajedno sa redovnom kontrolom električnih instalacija i korišćenjem kvalitetne opreme, može doprineti bezbednijem domu i smanjiti mogućnost nastanka ozbiljnih kvarova ili požara.