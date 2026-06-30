Rosano Fereti, frizer mnogih poznatih ličnosti, smatra da većina ljudi pravi istu grešku - ne pere kosu pravilno.

On ističe da način na koji nanosimo šampon i masiramo teme može napraviti veliku razliku kada je reč o zdravlju kože glave i izgledu kose.

- Od najranijeg detinjstva deca uče koliko je pravilna nega kose važna, a tehnike i tajne prenose se s generacije na generaciju - objasnio je Fereti.

Valentina Vetrunjo, umetnička direktorka jednog salona za negu kose istakla je da je osnova takozvane "italijanske" metode pranja kose jednostavna:

„Naš način pranja zasniva se na ideji da je zdravo pranje ključ lepe, jake i sjajne kose.“

Ovo su četiri jednostavna koraka koja lako možete primeniti kod kuće.

Da biste ravnomerno rasporedili proizvod po temenu, Vetrunjo savetuje da šampon nanesete na pet ključnih tačaka: uz liniju čela, na vrh glave, sa leve i desne strane glave, kao i na potiljak. Tokom pranja nokti nikada ne bi trebalo da dodiruju teme, upozorava Vetrunjo. Umesto toga, koristite jagodice prstiju i nežnim kružnim pokretima masirajte kožu glave.

„Važno je da lagano pokrećete kožu glave, bez grubog trljanja. Masaža podstiče mikrocirkulaciju, poboljšava snabdevanje kože kiseonikom i pretvara pranje kose u pravi ritual nege“, objašnjava ona.

Kao što temeljno čistite lice, isto važi i za teme. Ako se na kosi nakupilo mnogo proizvoda za stilizovanje ili se teme više masti, drugo šamponiranje može biti veoma korisno.

„Drugo nanošenje šampona omogućava dublje čišćenje kada postoji višak masnoće ili naslage proizvoda“, kaže Vetrunjo.

Po potrebi možete koristiti i šampon za dubinsko čišćenje. Ona preporučuje da za prvo pranje upotrebite količinu šampona veličine oraha, a za drugo znatno manju – otprilike veličine badema, prenos Vogue.