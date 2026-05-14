Video snimak tog trenutka izazvao je lavinu rekacija na društvenim mrežama. Snimak, koji je brzo postao viralan na platformi Iks i kineskim društvenim mrežama, prikazuje Rubija kako gleda u plafon, pokazujući prstom na njega dok razgovara sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom.

Pojedini korisnici društvenih mreža su istakli ironiju da je Rubio tehnički pod sankcijama Kine. Mnogi su se u šali pitali šta je Rubio mogao da kaže Hegsetu.

„Pogledajte ta svetla - trebalo bi da zamenimo naša kada se vratimo“, napisao je jedan korisnik Veiba. U drugoj objavi na Sjuu u podrugljivom tonu je pisalo: „Hajde da preuredimo Belu kuću ovako kada se vratimo.“

Velika sala naroda je državna zgrada koja se nalazi zapadno od trga Tjenanmen u Pekingu. Koristi se za zakonodavne i ceremonijalne aktivnosti vlade Narodne Republike Kine.

Otvorena je septembra 1959. kao jedna od „Deset velikih građevina“ završenih za Desetu godišnjicu Narodne Republike Kine. Zgrada i njena glavna Velika sala otvoreni su za javnost kao turistička atrakcija kada nema državnih sednica ili zvaničnih događaja.

"Marko Lubio"

Kineska vlada je navodno promenila način na koji piše ime Marka Rubija na kineskom jeziku, neposredno pre njegovog putovanja u Peking sa Donaldom Trampom. Rubio je 2020. godine stavljen pod kineske sankcije, dok je bio američki senator, zbog kritika Kine u vezi sa ljudskim pravima, posebno tretmanom Ujgura, što mu je tada zabranilo ulazak u zemlju.

Nakon što je početkom 2025. postao državni sekretar SAD, kineski državni mediji i institucije počeli su da koriste drugačiju kinesku transliteraciju njegovog prezimena, menjajući znak za „lu“.

Više diplomata ovu promenu tumači kao mogući diplomatski potez kojim Kina pokušava da izbegne sankcije koje su mu ranije uvedene, a koje su važile pod starim načinom pisanja njegovog imena.

Haos u Pekingu pred Trampov sastanak: Sukob američkog i kineskog obezbeđenja zbog oružja

BONUS VIDEO