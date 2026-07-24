Umesto današnjih naziva država, veštačka inteligencija prikazala je istorijske nazive koji su kroz vekove bili povezani sa pojedinim oblastima, kraljevstvima ili antičkim provincijama.

Najviše pažnje na Balkanu privukao je naziv Rascia, koji je postavljen preko teritorije današnje Srbije. Reč je o latinskom nazivu za Rašku, istorijsku oblast koja je odigrala ključnu ulogu u razvoju srednjovekovne srpske države.

Naziv Raška vezuje se za Stari Ras, jedno od najznačajnijih političkih i upravnih središta Srbije u vreme dinastije Nemanjić. Upravo zbog velikog značaja ovog područja, evropski pisci i kartografi vekovima su koristili naziv Rascia kada su govorili o srpskim zemljama. Istorijska Raška obuhvatala je delove današnje jugozapadne Srbije, severa Crne Gore, kao i istočne Bosne i Hercegovine.

Pažnju korisnika privukao je i naziv Dalmatia, koji je AI postavio preko teritorije Hrvatske. Ovaj naziv potiče iz antičkog perioda i povezuje se sa ilirskim plemenom Delmati, po kojem je nastala rimska provincija Dalmacija. Iako je kroz istoriju predstavljala važnu kulturnu i političku oblast, Dalmatia nikada nije bila naziv za čitavu današnju Hrvatsku.

Na mapi se pojavljuju i druga istorijska imena država regiona. Crna Gora označena je kao Zeta, Slovenija kao Carniola, dok je Severna Makedonija predstavljena nazivom Vardar.

Sličan pristup primenjen je i na ostatak Evrope. Tako su Grčka označena kao Hellas, Nemačka kao Teutonia, Francuska kao Gaul, Rumunija kao Dacia, Mađarska kao Pannonia, Češka kao Bohemia, Švajcarska kao Helvetia, a Austrija kao Danubia.

Autori objave naglašavaju da ovi nazivi ne predstavljaju nekadašnja zvanična imena savremenih država. Veštačka inteligencija povezala je istorijske oblasti, antičke provincije i geografske celine sa današnjom političkom kartom Evrope, što je izazvalo brojne komentare i rasprave o istoriji, identitetu i nasleđu evropskih naroda.