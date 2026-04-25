Najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku otkrivaju kako se kreću zarade u Srbiji i ko zaista zarađuje najviše. Prosečna neto plata za februar 2026. godine iznosila je 116.127 dinara, dok je bruto iznos bio 160.067 dinara.

Međutim, mnogo realniju sliku daje medijalna plata, koja iznosi 91.399 dinara – što znači da polovina zaposlenih prima upravo toliko ili manje.

IT i piloti na vrhu – cifre koje šokiraju

Kao i ranije, sektor informisanja i komunikacija ubedljivo prednjači sa prosečnom neto zaradom od 251.148 dinara.

U okviru tog sektora, programeri i IT konsultanti su apsolutni lideri – njihova prosečna plata ide čak do 311.370 dinara.

Odmah iza njih nalaze se zaposleni u vazdušnom saobraćaju, sa prosekom od 251.143 dinara.

Visoke plate beleže se i u industriji nafte i gasa:

proizvodnja koksa i derivata nafte: 197.516 dinara

eksploatacija nafte i gasa: 176.906 dinara

Najniže plate – razlika ogromna

Na drugom kraju lestvice nalaze se zanimanja sa znatno nižim primanjima.

Najmanje zarađuju zaposleni u ličnim uslužnim delatnostima – svega 67.072 dinara u proseku.

Slede ih:

ugostiteljstvo: 68.554 dinara

popravka računara i predmeta: 69.033 dinara

prerada drveta: 71.220 dinara

Razlika između najplaćenijih i najslabije plaćenih sektora meri se u stotinama hiljada dinara.

Javni ili privatni sektor?

Zanimljivo je da zaposleni u javnom sektoru u proseku zarađuju više nego oni u privatnom.

javni sektor: 122.278 dinara

privatni sektor: 113.634 dinara

U državnoj administraciji na nivou države plata ide do 133.911 dinara, dok lokalna administracija ima znatno niži prosek – 101.393 dinara.

Zdravstvo beleži oko 121.989 dinara, a obrazovanje i kultura oko 118.223 dinara.

Beograd daleko ispred ostatka Srbije

Regionalne razlike su i dalje ogromne.

Beograd: 144.028 dinara

jug i istok Srbije: 101.395 dinara

Najplaćenija opština je Stari grad sa 200.666 dinara, a prate ga:

Vračar: 192.878 dinara

Novi Beograd: 181.595 dinara

Van prestonice, izdvajaju se Bor sa 135.249 dinara i Novi Sad sa 131.508 dinara.

Plate rastu brže od cena

U odnosu na februar prošle godine, plate su nominalno porasle za 12,2%, dok je realni rast, nakon uračunate inflacije, iznosio 9,5%.

To znači da kupovna moć građana nastavlja da raste, ali razlike između sektora ostaju ogromne.