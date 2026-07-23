Žena je na svom profilu ispričala da je dobila otkaz svega dva dana nakon što je počela da radi, a njena priča izazvala je brojne reakcije i podelila mišljenja korisnika društvenih mreža.

Kako je objasnila, već prvog radnog dana zakasnila je oko 30 minuta jer je pre odlaska na posao otišla da produži vozačku dozvolu. Bila je svesna da zbog toga neće stići na vreme, ali je procenila da taj posao mora da završi tog jutra.

Drugog dana situacija se ponovila, ali iz drugog razloga.

Ispričala je da je imala jake menstrualne bolove zbog kojih joj je bilo teško da ustane iz kreveta. Na posao je stigla pet minuta nakon početka smene, a ovog puta nije obavestila poslodavca da će kasniti.

Planirala je da se izvini i objasni situaciju čim stigne, ali je dočekalo neprijatno iznenađenje.

Nakon što se prijavila na posao, menadžer joj je rekao da se odjavi jer više nije zaposlena u kompaniji.

Prema njenim tvrdnjama, obrazloženo joj je da je već u prva dva dana pokazala obrazac kašnjenja koji smatraju neprofesionalnim i neodgovornim.

Video je za kratko vreme prikupio stotine hiljada pregleda na TikToku, a zatim se proširio i na druge društvene mreže, gde su mišljenja ostala potpuno podeljena.

Jedni smatraju da je poslodavac trebalo da pokaže više razumevanja, posebno zbog zdravstvenih tegoba i obaveza koje nije mogla lako da odloži.

Drugi, međutim, ističu da prvi radni dani ostavljaju najvažniji utisak i da je odgovornost zaposlenog da unapred obavesti nadređene ukoliko zna da neće stići na vreme.

U komentarima su mnogi zaključili da razlog kašnjenja nije bio presudan, već činjenica da se ono dogodilo dva dana zaredom, odmah na početku radnog odnosa, zbog čega je priča pokrenula raspravu o tome gde je granica između razumevanja i profesionalne odgovornosti.