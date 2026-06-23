Većina ljudi redovno pere sudoperu, menja sunđere i briše kuhinjske površine, ali jedno mesto često ostaje potpuno zanemareno. Upravo tu mogu da se nakupe masnoća, ostaci hrane i veliki broj bakterija.

Reč je o dugmićima i prekidačima na šporetu koje svakodnevno dodirujemo tokom pripreme obroka, a veoma retko temeljno čistimo.

Kako nastaje problem?

Tokom kuvanja ruke neprestano prelaze sa namirnica na šporet. Dovoljno je da nakon dodirivanja sirovog mesa, jaja ili masnih sastojaka okrenemo dugme na šporetu i bakterije se trenutno prenose na njegovu površinu.

Vremenom se oko komandi stvara gotovo nevidljiv sloj masnoće i prljavštine koji postaje idealno mesto za zadržavanje mikroorganizama.

Dodatni problem je što iste prekidače tokom dana dodiruju svi članovi domaćinstva, pa se nečistoće lako prenose po celoj kuhinji.

Nevidljivi sloj koji privlači bakterije

Prilikom kuvanja, prženja i pečenja sitne čestice masnoće talože se na plastici oko komandi. Taj lepljivi sloj nije uvek lako primetiti, ali upravo on zadržava prašinu, ostatke hrane i bakterije.

Što se duže ne uklanja, čišćenje postaje zahtevnije.

Kako pravilno očistiti prekidače na šporetu?

Za detaljno čišćenje potrebno je pažljivo skinuti prekidače i potopiti ih u toplu vodu sa nekoliko kapi deterdženta za sudove.

Nakon petnaestak minuta naslage će omekšati, pa ih možete očistiti starom četkicom za zube, posebno oko ivica i u manjim udubljenjima.

Pre vraćanja na šporet važno je da se svi delovi potpuno osuše.

Jednostavan trik protiv tvrdokorne masnoće

Ako su se oko prekidača stvorile uporne naslage, može pomoći alkoholno sirće.

Dovoljno je da ga naprskate na površinu, ostavite nekoliko minuta da deluje, a zatim nežno uklonite nečistoće pamučnim štapićem. Na taj način lako ćete očistiti i teško dostupne delove.

Koliko često treba čistiti komande šporeta?

Stručnjaci preporučuju da se komande šporeta prebrišu nakon većih kuvanja, dok bi detaljno pranje trebalo obavljati najmanje jednom nedeljno.

Redovno održavanje ne samo da doprinosi boljoj higijeni, već može produžiti vek trajanja uređaja i sprečiti nakupljanje tvrdokornih naslaga.

Mnogi veruju da je sudopera najprljavije mesto u kuhinji, ali se često ispostavi da su upravo dugmići i prekidači na šporetu među najvećim sakupljačima bakterija koje svakodnevno dodirujemo, a retko čistimo.