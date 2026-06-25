Fugne između pločica u kupatilu i kuhinji često su najproblematičniji deo doma kada je u pitanju higijena. Iako se pločice redovno brišu, vlaga, masnoća i nečistoće vremenom prodiru duboko u pore materijala, zbog čega fugne postaju sive, žute ili čak crne.

Mnogi misle da je jedino rešenje profesionalno čišćenje ili zamena fuga, ali stručnjaci za održavanje doma ističu da se odlični rezultati mogu postići i uz pomoć jednostavnih sastojaka koje već imate u kuhinji.

Soda bikarbona i sirće kao najefikasniji duo

Jedan od najpopularnijih i najefikasnijih načina za čišćenje fuga jeste kombinacija sode bikarbone i sirćeta.

Soda bikarbona deluje kao blagi abraziv koji uklanja naslage prljavštine, dok sirće rastvara kamenac i masnoće.

Postupak je jednostavan:

Pomešajte sodu bikarbonu sa malo vode kako biste dobili gustu pastu

Nanesite pastu na fugne pomoću stare četkice za zube

Poprskajte sirćetom

Ostavite da reaguje 10–15 minuta

Istrljajte i isperite čistom vodom

Tokom reakcije stvara se pena koja pomaže da se nečistoće lakše odvoje od površine.

Limun za svežinu i dodatnu čistoću

Nakon osnovnog čišćenja, limun se može koristiti za dodatno osvežavanje fuga.

Njegova prirodna kiselina pomaže u uklanjanju preostalih nečistoća, dok antibakterijska svojstva doprinose boljoj higijeni.

Dovoljno je da se sveže isceđen limunov sok nanese na očišćene fugne i prebriše površina. Osim što posvetljuje izgled, limun ostavlja prijatan miris i neutrališe neprijatne mirise u prostoriji.

Hidrogen za tvrdokorne mrlje i buđ

Kada se pojave tamne fleke od buđi koje se ne uklanjaju lako, hidrogen može biti veoma efikasno rešenje.

Rastvor hidrogena od 3% nanosi se direktno na problematična mesta i ostavlja nekoliko minuta da deluje. Nakon toga, površina se lagano izriba četkicom i ispere vodom.

Ovaj postupak pomaže da fugne ponovo dobiju svetliji i uredniji izgled, posebno u prostorijama sa visokom vlagom.

Redovno održavanje je ključ

Najveća greška je čekanje da fugne postanu izrazito prljave pre nego što se počnu čistiti.

Mnogo je lakše održavati ih redovnim čišćenjem nego uklanjati višegodišnje naslage.

Stručnjaci savetuju da se nakon tuširanja pločice i fugne prebrišu suvom krpom ili gumenim brisačem kako bi se smanjila vlaga.

Povremena primena prirodnih sredstava poput sode bikarbone i limuna može značajno usporiti pojavu buđi i prljavštine, čime kupatilo i kuhinja duže ostaju čisti i uredni.