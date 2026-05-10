Nemački par optužen je za krađu velikih količina gotovine iz parking automata priznao je na sudu. Skoro dva miliona evra nestalo je iz automata u slikovitom Bavarskom gradu - ali niko to nije primetio godinama.

Ukrali 1.9 miliona evra

Par optužen za krađu miliona iz parking automata u Bavarskoj u potpunosti je priznao krivicu na početku suđenja. Par, od kojih je jedan bio zaposlen da pražni automate, priznao je deceniju dugu šemu koja je navodno donela skoro 1,9 miliona evra.

Tužioci su tvrdili da je bivši gradski službenik, uz pomoć svoje 39-godišnje supruge, ukrao oko 1,9 miliona evra (2,2 miliona dolara) tokom jedne decenije. Par, koji je u pritvoru od novembra, suočava se sa optužbama za komercijalnu krađu, što nosi maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora.

Muškarac je bio odgovoran za pražnjenje parking automata u popularnom živopisnom regionu Algoj. Par je optužen da je novčiće uplaćivao na privatne račune i pretvarao ih u vaučere za supermarkete. Samo između 2020. i 2025. godine, navodno su ukrali 1,34 miliona evra u 335 odvojenih slučajeva.

Muškarac je rekao da je u početku kući nosio male količine sitnog novca iz takozvanih gomila novčića. Na kraju su se iznosi koje je uzimao povećavali.

„U nekom trenutku, to je postalo samoodrživo, začarani krug“, rekao je sudu.

Ne zna se kako je muškarac dolazio do ključa

Svedoci koji su radili za opštinu nisu mogli da objasne kako je optuženi više puta pristupao ključu da bi otvorio kase - pitanje koje još uvek nije rešeno na sudu.

Slučaj je postao poznat u novembru kada je banka upozorila istražitelje zbog sumnje na pranje novca nakon ponovljenih sumnjivih uplata gotovine. Povremeno su primećeni nestali novci, a lokalna banka je ranije dovodila u pitanje česte uplate novčića, ali je osoblje prihvatilo izbegavajuća objašnjenja para.

Kao rezultat istrage, grad Kempten je promenio svoj sistem upravljanja parkiranjem. Brave su zamenjene, uvedene su dodatne provere i angažovan je spoljni pružalac usluga.

Živeli su na visokoj nozi

Međutim, novac koji je oduzet je nestao. Bračni par je navodno posedovao farmu konja, skupe automobile, torbe, cipele i odeću.

„Naš životni standard je bio veoma visok; trošili smo sve“, rekla je ona.

Kako su optuženi došli do novčića još uvek nije jasno. Drugi zaposleni u komunalnom postrojenju navode da je njihov zadatak bio samo da iznesu kasete sa novcem, ali bez direktnog kontakta sa gotovinom. Prazne kasete se otvaraju samo u izuzetnim slučajevima, za koje nadređeni ima ključ i izdaje ga uz potpis.

„Svako je mogao da dođe do svih ključeva u bilo kom trenutku. U opticaju je nepoznati broj“, tvrdio je optuženi, ukazujući na nedostatak evidencije, piše DW.