Za ovaj trik vam je potreban samo – glicerin.

Ovaj sastojak, poznat po primeni u kozmetici i farmaciji, može da pomogne da se prašina sporije taloži na nameštaju i podovima. Dovoljno je da u vodu za čišćenje dodate nekoliko kapi glicerina.

Glicerin usporava nakupljanje prašine

U kantu vode sipajte pet do deset kapi glicerina i tom mešavinom prebrišite podove ili nameštaj. Glicerin stvara tanak zaštitni, blago antistatički sloj koji smanjuje zadržavanje prašine.

Najbolje rezultate daje na parketu, laminatu i pločicama, a ne ostavlja masne tragove. Za još bolji efekat koristite krpu od mikrofibera.

Istu mešavinu možete koristiti za police, stolove, komode i druge glatke površine. Prema iskustvima, one mogu ostati čiste i do desetak dana.

Pomaže i kod fleka i nege kože

Glicerin može biti koristan i za uklanjanje fleka od kafe, čaja ili čokolade. Nanesite nekoliko kapi direktno na mrlju, ostavite da deluje 20 do 30 minuta, a zatim isperite vodom sa malo soli. Kod osetljivih tkanina prvo isprobajte sredstvo na neupadljivom delu.

Može da posluži i za negu kožnog nameštaja. Nekoliko kapi na mekoj pamučnoj krpi pomoći će da koža povrati sjaj i bude manje sklona isušivanju.

Čistiji prozori bez tragova

Za staklene površine pomešajte glicerin i etilni alkohol u razmeri 1:10. Tom mešavinom prebrišite prozore, ogledala ili staklena vrata kako bi duže ostali čisti i otporniji na tragove kiše i prašine.

Gde ga kupiti?

Glicerin je dostupan u većini apoteka, drogerija i prodavnica zdrave hrane. Prodaje se u manjim bočicama, pristupačne je cene, a pošto se koristi u veoma malim količinama, jedna bočica može trajati mesecima.

Iako ne može potpuno da spreči nakupljanje prašine, glicerin može da uspori njeno taloženje i olakša održavanje doma, zbog čega ovaj jednostavan trik vredi isprobati, piše marthastewart.