Mercedes želi da smanji troškove proizvodnje i poveća produktivnost u Nemačkoj, a uprava traži od zaposlenih veću fleksibilnost, uključujući mogućnost dužeg radnog vremena bez povećanja plata, kao alternativu smanjenju broja zaposlenih, naveo je Šibe u intervjuu za Handelsblat.

On je tom prilikom branio udvostručavanje kapaciteta u Mercedesovoj fabrici u mađarskom Kečkemetu i naveo da ta investicija treba da pomogne očuvanju radnih mesta u Nemačkoj kroz smanjenje ukupne baze troškova.

Šibe je napomenuo da zaposleni u fabrici u Kečkemetu rade veći broj sati nego Mercedesovi radnici u Nemačkoj, dok je istovremeno broj bolovanja znatno manji.

Razumem koliko je ozbiljno za zaposlene kada od njih tražimo da se odreknu svog slobodnog vremena kako bi obezbedili kompaniju, ali Mercedes mora da postane konkurentniji u svojim nemačkim fabrikama, poručio je direktor proizvodnje.

Sindikat IG Metal je najavio da se protivi ovim koracima, ali Šibe se nada da se obe strane neće "zaglaviti u ideološkoj borbi" i uspeti da pronađu zajedničko rešenje.

"Da budem potpuno jasan: želimo da sprečimo zatvaranje fabrika u Nemačkoj i da obezbedimo radna mesta na našim nemačkim lokacijama", naglasio je on.