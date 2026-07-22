Posle nekoliko sati provedenih na plaži mnogi samo otresu pesak sa peškira, smotaju ga i spakuju u torbu ili automobil. Iako deluje kao bezazlena navika, upravo to može dovesti do neprijatnog mirisa, krutih vlakana i bržeg propadanja tkanine.

Peškir tokom dana ne upija samo pesak. U njegovim vlaknima ostaju morska so, znoj, ostaci kreme za sunčanje i ulja za telo, zbog čega je važno pravilno ga osušiti nakon korišćenja.

Najveći problem je vlažan peškir u zatvorenoj torbi

Najčešća greška jeste ostavljanje mokrog peškira u torbi za plažu ili u gepeku automobila.

Toplota, vlaga i nedostatak vazduha stvaraju idealne uslove za razvoj mikroorganizama koji izazivaju ustajao i neprijatan miris.

Mnogi misle da je za miris kriva morska voda ili pesak, ali pravi problem najčešće nastaje zato što peškir dugo ostane vlažan.

Čim stignete kući ili u smeštaj, izvadite ga iz torbe i potpuno ga raširite. Nemojte ga ostavljati zgužvanog na stolici ili dnu korpe za veš, jer će se tako mnogo sporije osušiti.

Najbolje je da ga okačite na mesto gde ima dovoljno vazduha i ostavite da se potpuno osuši.

Pesak prvo osušite, pa tek onda uklonite

Mokar pesak se mnogo teže odvaja od vlakana, pa peškir nije najbolje odmah ubaciti u mašinu za pranje.

Prvo ga ostavite da se osuši, a zatim ga dobro istresite napolju. Kada se osuši, većina peska će lako otpasti.

Na taj način sprečavate da pesak završi u bubnju veš-mašine, filteru ili na drugoj odeći tokom pranja.

Ako sitne čestice ipak ostanu u tkanini, peškir možete nežno iščetkati pre pranja.

So i krema za sunčanje menjaju teksturu peškira

Čak i kada peškir izgleda čisto, u njemu mogu ostati tragovi soli, znoja i proizvoda za negu kože.

Ako se danima samo suši i ponovo koristi, vlakna mogu postati tvrda, a tkanina izgubiti mekoću. Ostaci ulja i krema za sunčanje mogu dodatno smanjiti sposobnost peškira da upija vodu.

Peškir nije neophodno prati posle svakog odlaska na plažu ako se brzo i potpuno osuši. Ipak, pranje je preporučljivo kada:

ostane vlažan duže vreme,

dobije neprijatan miris,

vidljivo se zaprlja,

koristi ga više osoba.

Prilikom pranja važno je pratiti uputstva sa etikete, jer previsoke temperature mogu oštetiti boje ili određene materijale.

Ne zaboravite ni torbu za plažu

Osim peškira, vlagu zadržava i sama torba. U njenim pregradama i na dnu mogu se nakupiti pesak, so, mrvice i ostaci krema.

Zato je dobro da je povremeno potpuno ispraznite i istresete. Ako materijal dozvoljava pranje, očistite je prema preporukama proizvođača.

Unutrašnjost možete prebrisati vlažnom krpom, ali je najvažnije da torbu ostavite otvorenu dok se potpuno ne osuši.

Mala promena navike posle plaže može značajno produžiti vek peškira i sprečiti neprijatne mirise tokom celog leta.