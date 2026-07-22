U intervjuu za britanski "Gardijan" opisuje šta pamti iz dramatičnih minuta, dok njegova supruga i advokat iznose detalje o spasavanju i oporavku.

Srpski privrednik Ljubiša Karović, koji je preživeo nesreću na letu avio-kompanije "Rajaner", kada je usled pucanja prozora gotovo ispao iz aviona tokom leta, kaže da mu se i 11 dana kasnije u sećanje neprestano vraća zvuk eksplozije koji je prethodio dramatičnim trenucima.

"Eksplozija je ono čega se sećam. To je zvuk koji čujem svaki put kada zatvorim oči da zaspim", ističe Karović u razgovoru za britanski Gardijan.

Sa kragnom oko vrata i vidljivim povredama na desnoj ruci, grudima i pazuhu, 61-godišnji Karović ističe da i dalje trpi bolove, ali da je svestan koliko je imao sreće.

"Ne sećam se mnogo toga. Glava i vrat me i dalje bole, ali sam živ. Možda me je spasao pojas, jer sam bio vezan. Možda je to bila sudbina. Verujem u Boga i svakog dana mu zahvaljujem", navodi Karović.

Iz bolnice je otpušten pre nekoliko dana, a njegov advokat u Grčkoj Vasilis Cijaras opisuje slučaj kao pravo čudo.

"Ljubiša je bio na korak od smrti. Kada je došlo do gubitka pritiska u kabini, gornji deo tela mu je izvučen kroz prozor i odmah je izgubio svest. Putovao je u Nemačku na proslavu bratovljevog rođendana, a umesto toga našao se na visini od oko 4.500 metara sa glavom i desnom rukom izvan aviona koji je leteo brzinom većom od 600 kilometara na sat", navodi Cijaras.

Karovićeva supruga Svetlana, koja je sedela tri reda iza njega, kaže da nikada neće zaboraviti trenutak kada je prozor pukao, maske sa kiseonikom ispale, a predmeti počeli da lete po kabini.

"Odmah sam potrčala. Nijedan član posade nije nam pomogao. Sve su uradili putnici. Jedan čovek, mislim da je bio Albanac, učinio je sve da vrati Ljubišu u avion. Pokušao je najpre torbom da zatvori otvor, ali ju je vazduh odmah izvukao napolje. Potom je stavio kofer, što je uspelo. Zauvek ćemo mu biti zahvalni", priča Svetlana.

Prema njenim rečima, prizor u kojem je njen suprug bio "pola u avionu, pola van njega" trajao je između minut i po i dva minuta.

Karović naglašava da su mu drugi ispričali da je dva puta gubio svest, kao i da mu je lice bilo deformisano zbog naglog pada pritiska i snažne struje vazduha.

Kompanija "Rajaner" odbacila je tvrdnje da posada nije reagovala, navodeći da su stjuardi postupili u skladu sa bezbednosnim procedurama.

U saopštenju dostavljenom Gardijanu, kompanija navodi da su tokom gubitka pritiska svi putnici i članovi posade morali da ostanu vezani i stave maske sa kiseonikom, a da je Karoviću pomoć ukazana čim se avion spustio na bezbednu visinu.

"Premešten je na drugo sedište pored supruge, obezbeđen je lekar koji je bio među putnicima, a po sletanju u Solun čekala ga je medicinska ekipa", naveli su iz "Rajanera".

Karovićev advokat, međutim, tvrdi da su svedoci opisali posadu kao potpuno zatečenu situacijom.

"Svi su rekli da je posada bila u šoku i da je strahovala da će se avion srušiti. Drugi putnici su bili ti koji su mu pritekli u pomoć i davali mu vodu", rekao je Cijaras.

Karović je vlasnik fabrike aluminijuma u Srbiji koji je godinama često putovao avionom, kaže da sada ne može ni da zamisli da ponovo leti.

Lekari su mu preporučili da najmanje šest nedelja nosi kragnu, nakon čega će biti doneta odluka da li je neophodna operacija.

"I dalje mi se vraćaju slike – zvuk eksplozije, haos... Želim samo da se oporavim. I, naravno, smatram da bi trebalo da dobijem odštetu, a ne samo imejlove o promeni rezervacije leta", zaključuje Karović u intervjuu za Gardijan.

Na pitanje šta bi poručio drugim putnicima, kratko je odgovorio: "Uvek vežite sigurnosni pojas. Ne želim da iko doživi ono što se meni dogodilo."