U svakom domaćinstvu peškiri su deo svakodnevice i retko ko razmišlja o tome koliko dugo ih koristi pre pranja. Mnogi su uvereni da su potpuno čisti jer ih upotrebljavaju nakon tuširanja, ali stručnjaci upozoravaju da upravo ova navika može dovesti do nakupljanja bakterija, gljivica i neprijatnih mirisa.

Iako deluju bezazleno, peškiri zbog svoje strukture predstavljaju idealno okruženje za razvoj mikroorganizama, posebno kada ostaju vlažni i nedovoljno provetreni.

Najveća zabluda o peškirima

Mnogi se vode logikom: „Koristim ga nakon tuširanja, pa ne može biti prljav.“

Međutim, stručnjaci objašnjavaju da peškir sa kože ne uklanja samo vodu. Na njemu ostaju tragovi znoja, mrtve ćelije kože, prirodne masnoće i drugi organski ostaci koji, u kombinaciji sa vlagom i toplotom kupatila, stvaraju pogodne uslove za razmnožavanje bakterija i gljivica.

Kada peškir počne da dobija ustajao ili buđav miris, to je znak da se na njegovim vlaknima već razvijaju mikroorganizmi.

Koliko puta možete koristiti isti peškir?

Ako se peškir nakon svake upotrebe pravilno raširi i potpuno osuši na provetrenom mestu, isti peškir za telo može se koristiti do četiri puta pre pranja.

Međutim, ovo pravilo važi samo ukoliko se koristi nakon klasičnog tuširanja i nije bio izložen pojačanom znojenju, prljavštini ili hemijskim preparatima.

Ukoliko ostane vlažan, zgužvan ili se suši u prostoriji bez dovoljno ventilacije, preporučuje se znatno češće pranje.

Peškire za ruke menjajte češće

Mali peškiri za ruke zahtevaju posebnu pažnju jer ih tokom dana koristi više članova domaćinstva.

Zbog stalnog kontakta sa različitim površinama i čestog korišćenja, stručnjaci savetuju da se menjaju svakodnevno ili najkasnije na svaka dva dana, posebno u porodicama sa decom ili kada u domu borave gosti.

Situacije kada peškir treba odmah oprati

Postoje okolnosti u kojima peškir ne bi trebalo ponovo koristiti:

Nakon treninga ili intenzivnog znojenja

Kod osoba koje imaju alergije, ekceme ili druge kožne probleme

Nakon nege kućnih ljubimaca

Kada peškir dobije neprijatan ili ustajao miris

Ako je duže vreme ostao vlažan

U ovim slučajevima povećava se rizik od razvoja bakterija i iritacija kože.

Sirće kao saveznik u uklanjanju neprijatnih mirisa

Ako peškiri i nakon pranja imaju neprijatan miris ili su izgubili moć upijanja, stručnjaci preporučuju jednostavno rešenje.

Prilikom pranja u mašinu možete dodati jednu čašu belog sirćeta. Ono pomaže u uklanjanju neprijatnih mirisa, omekšava vlakna i doprinosi boljoj higijeni tkanine.

Ne čekajte da peškir „zamiriše“

Iako nema potrebe da se peškiri peru nakon svake upotrebe, stručnjaci upozoravaju da ne treba ignorisati očigledne znake da je vreme za pranje.

Neprijatan miris, dugotrajna vlaga i promena teksture tkanine najčešći su pokazatelji da se na vlaknima već razvijaju mikroorganizmi. Redovno održavanje peškira ne doprinosi samo svežini doma, već i očuvanju zdravlja kože i higijene cele porodice.