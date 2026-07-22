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Grci se tokom vrućina kunu u „metodu pećine“: Ne košta ništa, a efikasno rashlađuje dom bez klime
Suština ove metode jeste da se dom ponaša kao prirodno sklonište od vrućine
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