Dok se mnogi tokom letnjih vrućina oslanjaju na klima-uređaje i ventilatore, u Grčkoj se već godinama primenjuje jednostavna metoda koja ne zahteva nikakvu dodatnu opremu. Reč je o takozvanoj „metodi pećine“, koja se zasniva na jednostavnom principu – sprečiti da toplota uđe u dom, umesto da ga rashlađujete kada se već zagreje.

Stručnjaci ističu da upravo ova navika može pomoći da temperatura u stanu ili kući ostane prijatnija čak i tokom najtoplijeg dela dana.

Kako funkcioniše „metoda pećine“?

Suština ove metode jeste da se dom ponaša kao prirodno sklonište od vrućine.

To podrazumeva:

spuštanje roletni ili navlačenje zavesa kada je sunce najjače,

zatvaranje prozora i spoljašnjih vrata tokom najvećih dnevnih vrućina,

zadržavanje hladnijeg vazduha u prostorijama.

Na taj način sprečava se da sunčevi zraci i vreo spoljašnji vazduh dodatno zagreju unutrašnjost doma.

Ne otvarajte prozore usred dana

Jedna od najčešćih grešaka jeste otvaranje prozora tokom podneva u želji da prostorija „prodiše“.

Međutim, kada je napolju toplije nego u stanu, otvaranjem prozora zapravo puštate vreo vazduh unutra, zbog čega prostor može postati još topliji.

Stručnjaci preporučuju da se provetravanje obavlja:

rano ujutru,

kasno uveče,

ili tokom noći, kada temperatura napolju opadne.

Roletne ne moraju biti potpuno spuštene

Prema rečima stručnjaka za zaštitu od sunca, nije neophodno potpuno zamračiti prostoriju.

Roletne se mogu podesiti tako da propuštaju deo prirodne svetlosti, ali da istovremeno blokiraju direktne sunčeve zrake koji najviše zagrevaju prostor.

Na taj način dom ostaje svetao, ali znatno prijatniji za boravak.

I posteljina može napraviti razliku

Osim pravilnog provetravanja i zaštite od sunca, stručnjaci savetuju i izbor laganijih materijala tokom leta.

Pamuk i druge prirodne tkanine bolje odvode toplotu od tela nego teži materijali, pa mogu doprineti kvalitetnijem snu tokom toplih noći.

Jednostavna navika koja ne košta ništa

Prednost „metode pećine“ je u tome što ne zahteva kupovinu dodatnih uređaja niti povećava potrošnju električne energije.

Kombinacijom zatvorenih roletni tokom dana, pravilnog provetravanja ujutru i uveče i sprečavanja ulaska vrelog vazduha, moguće je zadržati prijatniju temperaturu u domu čak i tokom najtoplijih letnjih dana.