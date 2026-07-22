Donošenjem novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, u martu 2025. godine, banke su obavezane da korisnicima kredita koji se nađu u određenim teškim životnim okolnostima ponude određene olakšice kako bi tim korisnicima omogućili da nastave redovnu otplatu kredita, odnosno kako bi im tu otplatu olakšali.

Septembra meseca iste godine, Narodna banka Srbije donosi Odluku o olakšicama u otplati kredita kojim se precizno uređuju obaveze banaka i prava korisnika u vezi sa tim olakšicama.

Podaci za prvo tromesečje 2026. godine pokazuju da se mere propisane Odlukom o olakšicama uspešno primenjuju u praksi i da korisnicima koji se nađu u teškim životnim okolnostima omogućavaju da, u saradnji s davaocima kredita, pronađu održivo rešenje za nastavak uredne otplate svojih obaveza.

U posmatranom periodu rešeni su zahtevi za olakšice koje su korisnici podneli za ukupno 2.321 partiju kredita, gde je ukupan dug po tim kreditima iznosio oko 2,3 milijarde dinara. Olakšice su primenjene na 1.825 partija kredita.

Drugim rečima, od ukupno obrađenih zahteva za olakšice - banke su prihvatile te zahteve u 79% slučajeva, a ukupan dug po tim kreditima u trenutku primene olakšica iznosio je 1,9 milijardi dinara.

Pored olakšica odobrenih na zahtev korisnika, davaoci kredita su na svoju inicijativu primenili olakšice na dodatnih 913 partija kredita. Radi se o situaciji kada davalac kredita na osnovu uspostavljenog mehanizma praćenja pojedinačnih kredita prepozna rane znakove poteškoća u otplati kod pojedinačnog korisnika i korisniku ponudi primenu olakšica kako bi prebrodio okolnosti u kojima mu je otežana otplata kredita.

Kod ovih kredita ugovoreni iznos iznosio je oko 968 miliona dinara dok je dug u trenutku podnošenja zahteva na inicijativu davaoca kredita iznosio skoro 874 miliona dinara. Ovo potvrđuje značaj preventivnog postupanja banaka, te njihova proaktivne uloge u takvim slučajevima.

Od ukupno 496 partija kredita kod kojih su odbijeni zahtevi za olakšice, banke su odbile 310 zahteva dok u 186 slučajeva korisnici nisu prihvatili mere koje su im banke ponudile.

Najveći broj zahteva - gotovinski krediti

Posmatrano po vrstama kredita, najveći broj rešenih zahteva koje su podneli korisnici odnosio se na gotovinske kredite, koji su činili 76% svih rešenih zahteva, odnosno 1.761 partiju kredita.

Na dozvoljeno prekoračenje odnosilo se 7% rešenih zahteva, po 6% rešenih zahteva odnosilo se na kredite za obrtna sredstva i kreditne kartice, na stambene kredite odnosilo se 3% rešenih zahteva (65 partija kredita, a olakšice su primenjene u 81,5% slučajeva).

Najčešća okolnost koja je navedena u zahtevima za olakšice je gubitak posla i takvi zahtevi čine 53,7%, a zatim značajno smanjenje prihoda 19,2%, ostale okolnosti 14,6%, teška bolest 8,7%, teške porodične prilike 2,3%, teške povrede 1% i razvod braka 0,6%.

Šta su građani najviše koristili

Kada je reč o vrstama primenjenih olakšica, najčešće su odobravane mere koje podrazumevaju produženje roka otplate kredita, samostalno ili u kombinaciji s drugim olakšicama, kao što su smanjenje kamatne stope, odloženo plaćanje ili promena vrste ugovora.

Značajan broj korisnika koristio je i odobrenje da ne vrše otplatu kredita u određenom periodu (bez obračuna kamate na dospela, a neizmirena dugovanja), kao i odloženo plaćanje celokupnog iznosa duga.

Rezultati za prvo tromesečje 2026. godine, predstavljaju ohrabrenje i potvrđuju da je Odlukom o olakšicama u otplati kredita uspostavljen efikasan mehanizam za pružanje trajne i sistemske podrške građanima koji se tokom otplate kredita nađu u teškim okolnostima usled kojih im je otežana otplata kredita.

Narodna banka Srbije će i u narednom periodu insistirati na primeni ovog instrumenta podrške korisnicima kredita, a ako u okviru redovnog nadzora utvrdi nepravilnosti naložiti njihovo otklanjanje uz primerenu sankciju. Narodna banka Srbije će i u narednom periodu redovno obaveštavati javnost o rezultatima u primeni olakšica u otplati kredita.