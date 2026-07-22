Staklene tegle, flaše, saksije i plastične posude često imaju nalepnice koje se pri skidanju cepaju, dok na površini ostaje tvrdokoran sloj lepka. Osim što izgleda neuredno, na njega se lako lepe prašina i nečistoće.

Dobra vest je da za uklanjanje nalepnica nisu potrebna skupa sredstva. Nekoliko jednostavnih trikova, uz sastojke koje većina ima kod kuće, može pomoći da posude ponovo izgledaju kao nove.

1. Jestivo ulje omekšava lepak

Prvo prstima uklonite što veći deo papirne nalepnice.

Zatim natopite krpu ili papirni ubrus jestivim uljem i premažite deo na kojem je ostao lepak. Ostavite nekoliko minuta da ulje omekša lepljivi sloj, a potom ga obrišite krpom.

Na kraju operite posudu toplom vodom i deterdžentom, posebno ako ćete je koristiti za čuvanje hrane.

Ova metoda je naročito efikasna za staklene tegle i flaše, dok je kod osetljive plastike preporučljivo prvo isprobati ulje na manje uočljivom delu.

2. Fen za kosu pomaže da se nalepnica skine u jednom komadu

Topao vazduh može omekšati lepak i olakšati skidanje cele etikete.

Usmerite fen prema nalepnici i zagrevajte je oko 30 sekundi. Nakon toga pažljivo podignite jedan ugao i polako povlačite.

Ako nalepnica počne da puca ili pruža otpor, ponovo je kratko zagrejte.

Fen nemojte držati preblizu površini, posebno kada čistite tanke plastične posude koje se mogu deformisati usled toplote.

3. Alkoholno sirće ili medicinski alkohol za ostatke lepka

Ako nakon skidanja etikete ostane tanak sloj lepka, može pomoći alkoholno sirće.

Natopite papirni ubrus, prislonite ga na zaprljano mesto i ostavite nekoliko minuta. Nakon toga ostatke uklonite krpom, starom četkicom za zube ili plastičnom karticom.

Isti postupak može se primeniti i sa medicinskim alkoholom, ali ga je preporučljivo prvo isprobati na neupadljivom delu predmeta, jer neke vrste plastike, boje i lakirane površine mogu promeniti izgled.

Za skidanje lepka izbegavajte noževe i druge metalne predmete koji mogu izgrebati površinu.

4. Topla voda i deterdžent za sudove

Jedan od najjednostavnijih načina za uklanjanje nalepnica sa tegli jeste potapanje u toplu vodu sa nekoliko kapi deterdženta za sudove.

Ostavite teglu ili flašu u vodi 15 do 20 minuta. Kada papir omekša, skinite ga prstima ili četkicom za zube.

Ako ostane lepak, premažite ga malom količinom ulja, a zatim operite posudu.

Važno je da ne sipate veoma toplu vodu preko hladnog stakla, jer nagla promena temperature može izazvati pucanje.

Kako odabrati najbolju metodu?

Izbor načina skidanja nalepnice zavisi od materijala:

Za staklene tegle i flaše – ulje, topla voda i deterdžent ili fen daju odlične rezultate.

– ulje, topla voda i deterdžent ili fen daju odlične rezultate. Za plastiku – koristite nižu temperaturu fena i prethodno testirajte ulje ili alkohol na manjoj površini.

– koristite nižu temperaturu fena i prethodno testirajte ulje ili alkohol na manjoj površini. Za tvrdokorne ostatke lepka – sirće ili medicinski alkohol mogu biti efikasno rešenje.

Uz malo strpljenja i odgovarajući postupak, čak i najupornije nalepnice mogu se ukloniti bez oštećenja površine i bez dugotrajnog ribanja.