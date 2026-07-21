Španija priprema opsežnu reformu zakona o duvanu kojom bi bila uvedena jedna od najstrožih pravila u Evropi kada je reč o pušenju i upotrebi nikotinskih proizvoda.

Vlada je usvojila nacrt zakona koji sada ide u parlamentarnu proceduru, gde će poslanici moći da podnose amandmane pre konačnog usvajanja.

Gde će sve pušenje biti zabranjeno?

Prema predlogu zakona, zabrana pušenja odnosila bi se na:

terase kafića i restorana,

morske i rečne plaže,

javne bazene,

sportske terene,

nacionalne parkove,

otvorene prostore na kojima se održavaju javne manifestacije,

službena vozila koja nisu u privatnoj upotrebi.

Predviđeno je i uvođenje zaštitnih zona od 15 metara oko ulaza u škole, bolnice, univerzitete, muzeje, biblioteke i dečja igrališta.

Ministarka zdravlja Monika Garsija izjavila je da građani treba da imaju mogućnost da borave na terasama bez izlaganja duvanskom dimu.

Nova pravila za elektronske cigarete

Reforma prvi put u potpunosti izjednačava elektronske cigarete sa klasičnim duvanskim proizvodima.

To znači da će se zabrane odnositi i na elektronske cigarete sa nikotinom i bez njega, nargile, biljne proizvode za pušenje i druge uređaje koji imitiraju pušenje.

Njihova prodaja bila bi dozvoljena isključivo u specijalizovanim prodavnicama koje neće smeti da ističu reklame vidljive sa ulice.

Stroža pravila za maloletnike

Predlog zakona prvi put uvodi izričitu zabranu konzumiranja duvanskih proizvoda za osobe mlađe od 18 godina.

Do sada je bila zabranjena samo prodaja, dok konzumacija nije bila posebno regulisana.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, procenat mladih koji svakodnevno puše trenutno je na najnižem nivou u poslednjih tridesetak godina.

Kazne do 600.000 evra

Predlog predviđa i znatno stroži sistem sankcija.

U zavisnosti od težine prekršaja, kazne bi mogle da iznose od 200 do čak 600.000 evra.

Ukoliko zakon bude usvojen, na snagu bi stupio 20 dana nakon objavljivanja, dok bi ugostitelji i druge ustanove imali dva meseca da prilagode objekte novim pravilima.

Izvor: Euronews