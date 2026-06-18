Grčka letovališta su apsolutni raj za srpske turiste, ali pojedine rajske plaže kriju opasnosti koje se ne vide na prvi pogled.

Jake podvodne struje, ogromni talasi, oštre stene i nagle promene dubine mogu bezbrižan odmor da pretvore u tragediju. Meštani neke od ovih lokacija godinama upozoravaju na opasnosti, a upravo su to mesta koja Srbi najčešće biraju za letovanje.

1. Sarti – najveća zamka na omiljenom srpskom letovalištu

Na vrhu liste nalazi se Sarti na Sitoniji. Dugačka peščana plaža deluje potpuno bezbedno, ali spasioci godinama upozoravaju na jake talase i opasne povratne struje.

Glavna zamka krije se ispod površine. Talasi pomeraju pesak i stvaraju duboka udubljenja, pa kupač u sekundi može da izgubi tlo pod nogama. Kada se tome dodaju jake struje, čovek veoma brzo može da bude odvučen ka pučini.

Upravo je na ovoj plaži 2021. godine život izgubio Zlatko Belić (53) iz Gornjeg Milanovca, koji se utopio pred očima supruge i deteta.

Još devet plaža na kojima je potreban poseban oprez

2. Lalarija (Skijatos) – prelepa plaža sa belim šljunkom, ali i veoma jakim morskim strujama.

3. Matala (Krit) – poznata po pećinama, ali i po ogromnim talasima koji udaraju direktno o stene.

4. Tsigrado (Milos) – do plaže se silazi uz pomoć merdevina i konopaca niz strme litice.

5. Nas (Ikarija) – jedna od lokacija sa najjačim podvodnim strujama u Grčkoj.

6. Kavalikefta (Lefkada) – veliki talasi i stene predstavljaju ozbiljnu opasnost za kupače.

7. Rt Posidi (Kasandra) – na vrhu peščanog spruda sudaraju se dve jake morske struje.

8. Navagio (Zakintos) – poznata plaža brodoloma okružena je liticama sa kojih povremeno dolazi do odrona kamenja.

9. Mirtos (Kefalonija) – dubina naglo raste već nekoliko metara od obale, a talasi stvaraju snažan povratni pritisak.

10. Paradise Beach (Tasos) – dugačak plićak skriva podmukle struje koje kupače mogu neprimetno da odvuku od obale.

Pet pravila koja spasavaju život

1. Nikada ne plivajte direktno protiv struje

Ako vas struja povlači ka pučini, ne pokušavajte da plivate pravo ka obali. Plivajte paralelno sa obalom dok ne izađete iz struje.

2. Poštujte crvenu zastavicu

Crvena zastava znači da je kupanje zabranjeno i da su podvodne struje posebno opasne.

3. Ne ulazite u vodu pod dejstvom alkohola

Alkohol usporava reflekse i stvara lažni osećaj sigurnosti.

4. Ne udaljavajte se od obale

Držite se zona u kojima rade spasioci i koje su označene kao bezbedne.

5. Nikada ne ulazite sami u more

U hitnim situacijama prisustvo druge osobe može biti presudno za spasavanje života.

More ne prašta greške. Koliko god Egej delovao mirno i privlačno, priroda uvek ima poslednju reč. Zato je najvažnije da se pre ulaska u vodu informišete o uslovima na plaži i ne potcenjujete snagu talasa i podvodnih struja.

(Kurir)