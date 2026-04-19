U Japanu je uveden novi naziv za dane kada temperatura dostigne 40 ili više stepeni Celzijusa, nakon što je prošle godine zabeleženo najtoplije leto od početka merenja u toj zemlji.

Izraz „kokushobi“, koji se u japanskim i međunarodnim medijima prevodi kao „okrutno vruć“, „brutalno vruć“ ili „ekstremno vruć dan“, izabran je kao najpopularniji u velikoj nacionalnoj onlajn anketi.

Na drugom mestu našao se predlog „super-ekstremno vruć dan“.

Naziv je zvanično uvela Japanska meteorološka agencija (JMA), a reč „koku“ u ovom kontekstu označava nešto surovo ili okrutno, čime se dodatno naglašava težina vremenskih uslova.

Anketa je sprovedena tokom februara i marta i prikupila je oko 478.000 odgovora, pri čemu su građani birali između 13 ponuđenih izraza za opis najekstremnijih vrućina.

Japan već koristi posebne termine za dane sa temperaturama iznad 25, 30 i 35 stepeni Celzijusa, ali je zbog sve učestalijih ekstremnih vrućina uvedena i nova kategorija.

Leto 2025. godine bilo je najtoplije od početka merenja 1898. godine, sa prosečnom temperaturom višom za 2,36 stepeni u odnosu na dugogodišnji prosek

Tokom tog leta, temperature su prelazile 40 stepeni u devet dana između juna i avgusta, a zabeležen je i novi nacionalni rekord od 41,8 stepeni u gradu Isesaki.Intenzivni toplotni talasi bili su zabeleženi i u drugim delovima sveta prošle godine.

U Japanu je broj ekstremno toplih dana oborio sve prethodne rekorde. Na primer, Tokio je imao 25 dana sa temperaturama iznad 35 stepeni, dok je raniji prosek bio svega 4,5 dana. Kjoto je zabeležio čak 52 takva dana, u poređenju sa prosečnih 18,5, piše BBC.

Prema prognozama Japanske meteorološke agencije, i ovog leta se očekuje velika verovatnoća nadprosečnih temperatura širom Japana u periodu od juna do avgusta.