Miris kuvanog kukuruza mnogima je prvi znak da je leto u punom jeku. Bilo da ga kupujete na pijaci, pored puta ili sami pripremate kod kuće, malo šta može da zameni ukus toplog, sveže kuvanog klipa.

Ipak, mnogima se dešava da, uprkos dugom kuvanju, kukuruz ostane tvrd ili žilav. Razlog često nije sam kukuruz, već način pripreme.

Ljubitelji kuvanja tvrde da postoji jednostavan trik koji potpuno menja teksturu i ukus ove omiljene letnje namirnice. Umesto da ga kuvate samo u vodi, dodajte mleko i maslac, pa će kukuruz biti znatno mekši, sočniji i aromatičniji.

Zašto mleko i maslac daju bolji ukus?

Ova metoda godinama je popularna u pojedinim delovima Sjedinjenih Američkih Država, posebno na srednjem zapadu, gde se kukuruz često priprema upravo na ovaj način.

Maslac daje bogatiji ukus i dodatnu sočnost, dok mleko doprinosi nežnijoj teksturi zrna. Rezultat je kukuruz koji ostaje mekan i pun ukusa, bez potrebe za dugotrajnim kuvanjem.

Mnogi koji su isprobali ovu metodu tvrde da se posle nje više ne vraćaju klasičnom kuvanju u vodi.

Sastojci

Za pripremu će vam biti potrebno:

5 klipova mladog kukuruza

1 litar vode

200 mililitara mleka

115 grama maslaca

1 kašičica soli

Kako se priprema?

Najpre očistite kukuruz i svaki klip prepolovite kako bi se ravnomerno kuvao.

U većem loncu zagrejte vodu do ključanja. Kada voda provri, dodajte mleko, maslac i so.

Sačekajte da se maslac potpuno otopi, a zatim pažljivo spustite komade kukuruza u lonac.

Poklopite delimično i kuvajte oko deset minuta, odnosno dok zrna ne postanu mekana.

Nakon toga izvadite kukuruz iz lonca i poslužite dok je još topao.

Po želji možete dodati još malo maslaca ili prstohvat soli.

Trik za pečeni kukuruz

Ako više volite pečeni nego kuvani kukuruz, postoji još jedan jednostavan način pripreme.

Klipove nije potrebno čistiti. Dovoljno je da ih, zajedno sa listovima, stavite u mikrotalasnu pećnicu.

Tri klipa pecite oko 12 minuta.

Kada budu gotovi, pažljivo ih izvadite koristeći kuhinjske rukavice, odsecite donji deo klipa i lagano istisnite kukuruz iz listova.

Na ovaj način listovi i svila ostaju sa strane, a kukuruz izlazi gotovo potpuno čist i spreman za posluživanje.

Kako izabrati najbolji mladi kukuruz?

Za najbolji ukus birajte klipove sa svežim zelenim listovima koji čvrsto prijanjaju uz kukuruz.

Zrna treba da budu svetložuta, puna i čvrsto poređana, dok svila na vrhu treba da bude svetla i blago vlažna.

Što je kukuruz svežiji, biće slađi i zahtevaće kraće kuvanje.

Uz ovaj jednostavan trik sa mlekom i maslacem, omiljena letnja poslastica postaće još ukusnija, a svaki klip biće mekan, sočan i spreman za uživanje već posle nekoliko minuta.