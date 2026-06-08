Čišćenje rerne važi za jedan od najneprijatnijih kućnih poslova, posebno kada se koriste sredstva koja ne daju očekivane rezultate. Iako su soda bikarbona i belo sirće među najčešće preporučivanim rešenjima za uklanjanje masnoće i zagorelih naslaga, stručnjaci upozoravaju da postoji efikasnija alternativa.

Jedna žena je u Fejsbuk grupi posvećenoj savetima za čišćenje podelila fotografije stakla na vratima rerne svoje majke pre i posle čišćenja. Površina je bila prekrivena debelim slojem tamne masnoće i zapekle prljavštine, a rezultat nakon tretmana mnoge je iznenadio.

Kako je navela, isprobala je brojne metode i sredstva za čišćenje, ali bez uspeha. Rešenje je, tvrdi, pronašla u kristalnoj sodi.

Zašto soda bikarbona i sirće nisu najbolje rešenje?

Na internetu se često preporučuje kombinacija sode bikarbone i belog sirćeta za čišćenje rerne. Međutim, stručnjaci ističu da ova mešavina nije naročito delotvorna kada je reč o tvrdokornim naslagama masnoće.

Razlog je jednostavan – kiselo sirće neutrališe alkalna svojstva sode bikarbone, a upravo alkalnost pomaže u razgradnji masnoće. Zbog toga se efekat čišćenja značajno smanjuje.

Kristalna soda kao efikasna alternativa

Prema iskustvima korisnika i savetima stručnjaka, kristalna soda mnogo uspešnije uklanja masnoću, zagorele ostatke hrane i tvrdokornu prljavštinu sa površina u kuhinji.

„Pokazala se mnogo boljom od svega što sam ranije probala. Staklo sada blista“, napisala je žena koja je podelila svoje iskustvo.

Stručnjaci potvrđuju da kristalna soda efikasno rastvara masnoću i olakšava uklanjanje naslaga koje se teško skidaju standardnim sredstvima.

Kako koristiti kristalnu sodu za čišćenje rerne?

Za najbolje rezultate može se napraviti koncentrisani rastvor kristalne sode ili se tečna kristalna soda može direktno naneti na unutrašnjost rerne i staklo vrata.

Postupak je jednostavan:

Nanesite sredstvo na zaprljanu površinu.

Ostavite da deluje najmanje 20 minuta.

Obrišite vlažnom krpom.

Po potrebi ponovite postupak kod tvrdokornih naslaga.

Za posebno uporne mrlje može se koristiti i suva kristalna soda kao blagi abraziv uz pažljivo ribanje.

Limun kao prirodno sredstvo za čišćenje

Pored kristalne sode, limun se sve češće preporučuje kao ekološka alternativa za čišćenje rerne. Zahvaljujući prirodnim kiselinama, pomaže u omekšavanju masnoće i uklanjanju neprijatnih mirisa.

Jedna influenserka koja deli savete za održavanje doma tvrdi da je nakon otkrivanja ove metode potpuno odustala od kupovnih sredstava za čišćenje rerne.