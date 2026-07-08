Muško seksualno zdravlje nije povezano samo sa godinama, već i sa životnim navikama, ishranom i stanjem krvnih sudova. Iako ne postoji jedna namirnica koja može rešiti sve probleme, određeni nutrijenti mogu imati važnu ulogu u održavanju normalne cirkulacije, nivoa hormona i opšteg zdravlja organizma.

Stručnjaci posebno izdvajaju četiri nutrijenta koja se često povezuju sa funkcijom krvnih sudova i reproduktivnim zdravljem: cink, vitamin B12, arginin i magnezijum.

Zašto ishrana utiče na seksualno zdravlje?

Ono što svakodnevno unosimo kroz hranu utiče na čitav organizam, uključujući krvotok i hormone.

Proteini, minerali i vitamini učestvuju u brojnim procesima – od izgradnje tkiva do stvaranja energije i održavanja normalnog rada krvnih sudova.

Pošto je za erekciju neophodan dobar dotok krvi, zdrav kardiovaskularni sistem ima veoma važnu ulogu.

Četiri nutrijenta koja mogu biti važna

Cink – mineral povezan sa testosteronom

Cink učestvuje u brojnim procesima u telu, uključujući normalnu funkciju imunog sistema i metabolizam hormona.

Nedostatak cinka može biti povezan sa poremećajem nivoa testosterona i problemima sa reproduktivnim zdravljem.

Namirnice bogate cinkom su:

jagnjetina,

beli pasulj,

rakovi i morski plodovi,

pinjoli.

Vitamin B12 – važan za energiju i krv

Vitamin B12 ima značajnu ulogu u stvaranju krvnih ćelija i normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Njegov nedostatak može biti povezan sa različitim zdravstvenim problemima, uključujući i poteškoće koje utiču na seksualnu funkciju.

Dobri izvori vitamina B12 su:

losos,

sardine,

skuša,

školjke,

dagnje.

Arginin – aminokiselina koja utiče na krvne sudove

Arginin učestvuje u stvaranju azot-monoksida, jedinjenja koje pomaže opuštanju krvnih sudova i normalnom protoku krvi.

Upravo zbog toga se često istražuje njegova moguća povezanost sa erektilnom funkcijom.

Ova aminokiselina nalazi se u:

orasima,

kikirikiju,

indijskim orasima,

leblebijama,

sočivu,

pilećem mesu.

Šaka orašastih plodova može biti jednostavan način da obogatite ishranu argininom.

Magnezijum – podrška krvnim sudovima i mišićima

Magnezijum učestvuje u velikom broju procesa u organizmu, uključujući rad mišića, nervnog sistema i metabolizam energije.

Namirnice bogate magnezijumom uključuju:

bademe,

semenke bundeve,

indijske orahe,

integralne žitarice.

Koje namirnice vredi češće imati na jelovniku?

Umesto traženja skupih preparata, korisnije je obratiti pažnju na raznovrsnu ishranu.

Namirnice koje mogu biti dobar izbor su:

orasi i bademi,

semenke bundeve i susam,

masna riba,

ćureća i pileća prsa,

nemasna govedina,

džigerica,

mahunarke,

morski plodovi.

Zdravlje srca povezano je i sa potencijom

Jedan od najvažnijih faktora za erekciju jeste dobar protok krvi. Zbog toga ono što je dobro za srce često koristi i seksualnom zdravlju.

Višak kilograma, visok krvni pritisak, pušenje i nedostatak fizičke aktivnosti mogu negativno uticati na krvne sudove i povećati rizik od problema sa erekcijom.

Zdrava telesna težina, redovno kretanje i uravnotežena ishrana predstavljaju osnovu za dugoročno zdravlje.

Iako nijedna namirnica nije "čarobno rešenje", pravilna ishrana bogata važnim nutrijentima može biti važan deo navika koje podržavaju muško zdravlje.