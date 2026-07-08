Muško seksualno zdravlje nije povezano samo sa godinama, već i sa životnim navikama, ishranom i stanjem krvnih sudova. Iako ne postoji jedna namirnica koja može rešiti sve probleme, određeni nutrijenti mogu imati važnu ulogu u održavanju normalne cirkulacije, nivoa hormona i opšteg zdravlja organizma.
Stručnjaci posebno izdvajaju četiri nutrijenta koja se često povezuju sa funkcijom krvnih sudova i reproduktivnim zdravljem: cink, vitamin B12, arginin i magnezijum.
Zašto ishrana utiče na seksualno zdravlje?
Ono što svakodnevno unosimo kroz hranu utiče na čitav organizam, uključujući krvotok i hormone.
Proteini, minerali i vitamini učestvuju u brojnim procesima – od izgradnje tkiva do stvaranja energije i održavanja normalnog rada krvnih sudova.
Pošto je za erekciju neophodan dobar dotok krvi, zdrav kardiovaskularni sistem ima veoma važnu ulogu.
Četiri nutrijenta koja mogu biti važna
Cink – mineral povezan sa testosteronom
Cink učestvuje u brojnim procesima u telu, uključujući normalnu funkciju imunog sistema i metabolizam hormona.
Nedostatak cinka može biti povezan sa poremećajem nivoa testosterona i problemima sa reproduktivnim zdravljem.
Namirnice bogate cinkom su:
- jagnjetina,
- beli pasulj,
- rakovi i morski plodovi,
- pinjoli.
Vitamin B12 – važan za energiju i krv
Vitamin B12 ima značajnu ulogu u stvaranju krvnih ćelija i normalnom funkcionisanju nervnog sistema.
Njegov nedostatak može biti povezan sa različitim zdravstvenim problemima, uključujući i poteškoće koje utiču na seksualnu funkciju.
Dobri izvori vitamina B12 su:
- losos,
- sardine,
- skuša,
- školjke,
- dagnje.
Arginin – aminokiselina koja utiče na krvne sudove
Arginin učestvuje u stvaranju azot-monoksida, jedinjenja koje pomaže opuštanju krvnih sudova i normalnom protoku krvi.
Upravo zbog toga se često istražuje njegova moguća povezanost sa erektilnom funkcijom.
Ova aminokiselina nalazi se u:
- orasima,
- kikirikiju,
- indijskim orasima,
- leblebijama,
- sočivu,
- pilećem mesu.
Šaka orašastih plodova može biti jednostavan način da obogatite ishranu argininom.
Magnezijum – podrška krvnim sudovima i mišićima
Magnezijum učestvuje u velikom broju procesa u organizmu, uključujući rad mišića, nervnog sistema i metabolizam energije.
Namirnice bogate magnezijumom uključuju:
- bademe,
- semenke bundeve,
- indijske orahe,
- integralne žitarice.
Koje namirnice vredi češće imati na jelovniku?
Umesto traženja skupih preparata, korisnije je obratiti pažnju na raznovrsnu ishranu.
Namirnice koje mogu biti dobar izbor su:
- orasi i bademi,
- semenke bundeve i susam,
- masna riba,
- ćureća i pileća prsa,
- nemasna govedina,
- džigerica,
- mahunarke,
- morski plodovi.
Zdravlje srca povezano je i sa potencijom
Jedan od najvažnijih faktora za erekciju jeste dobar protok krvi. Zbog toga ono što je dobro za srce često koristi i seksualnom zdravlju.
Višak kilograma, visok krvni pritisak, pušenje i nedostatak fizičke aktivnosti mogu negativno uticati na krvne sudove i povećati rizik od problema sa erekcijom.
Zdrava telesna težina, redovno kretanje i uravnotežena ishrana predstavljaju osnovu za dugoročno zdravlje.
Iako nijedna namirnica nije "čarobno rešenje", pravilna ishrana bogata važnim nutrijentima može biti važan deo navika koje podržavaju muško zdravlje.
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