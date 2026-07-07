Pitanje učestalosti seksualnih odnosa jedno je od najčešćih koje parovi postavljaju, naročito u dugim vezama. Iako mnogi traže “pravilo” ili idealnu brojku, stručnjaci ističu da univerzalni odgovor ne postoji.

Učestalost intimnih odnosa u velikoj meri zavisi od godina, životnih okolnosti, zdravlja i kvaliteta odnosa između partnera.

Šta kaže statistika?

Prema podacima Kinsijevog instituta, učestalost seksualnih odnosa značajno se menja tokom života:

Osobe od 18 do 29 godina imaju seks u proseku oko 112 puta godišnje (približno dva puta nedeljno)

U tridesetim godinama broj opada na oko 86 puta godišnje (oko 1,5 puta nedeljno)

U četrdesetim godinama prosečna učestalost je oko 69 puta godišnje

Ovi podaci pokazuju prirodan pad učestalosti sa godinama, ali ne i pravilo koje važi za sve.

Da li je “jednom nedeljno” idealno?

Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Social Psychological and Personality Science pokazalo je da su parovi koji imaju seksualne odnose otprilike jednom nedeljno u proseku najzadovoljniji svojom vezom.

Zanimljivo je da češći odnosi nisu nužno povećali zadovoljstvo, dok je ređa intimnost bila povezana sa nižim nivoom zadovoljstva.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ovi rezultati ne smeju shvatiti kao univerzalno pravilo.

Kvalitet važniji od brojke

Seksualni terapeuti ističu da učestalost nije presudan faktor, već kvalitet odnosa i emocionalna povezanost partnera.

Parovi koji imaju ređe, ali emocionalno ispunjene i bliske odnose često su zadovoljniji od onih kod kojih je seks čest, ali rutinski i bez povezanosti.

Ključno pitanje nije “koliko često”, već da li su oba partnera zadovoljna svojim seksualnim životom.

Šta utiče na libido?

Učestalost seksualnih odnosa nije konstantna i menja se kroz život i vezu. Na nju utiču brojni faktori:

stres i poslovne obaveze

dolazak dece i promene u svakodnevnom ritmu

zdravstveno stanje i hormonske promene

lekovi i umor

dužina veze i prirodno slabljenje početne strasti

Vremenom se strast često transformiše u stabilniju, ali emotivno dublju povezanost.

Kada dolazi do problema?

Problem ne nastaje zbog “niskog broja”, već kada postoji nezadovoljstvo i nesklad između partnera.

Razlika u želji, poznata kao neusklađenost libida, česta je u dugim vezama. U takvim situacijama stručnjaci naglašavaju važnost:

otvorene komunikacije bez optuživanja

kompromisa između partnera

redefinisanja intimnosti

Intimnost ne mora da uključuje samo seksualni odnos, već i dodire, maženje, poljupce i druge oblike bliskosti.

Može li planiranje pomoći?

Iako deluje neromantično, planiranje intimnih trenutaka može pomoći parovima sa užurbanim životom. Ono može stvoriti prostor za bliskost i ponovo uspostaviti povezanost.

Kada potražiti pomoć?

Ako neslaganje u seksualnom životu postane izvor stalnih konflikata, savet stručnjaka ili seksualnog terapeuta može pomoći u razumevanju uzroka i pronalaženju rešenja.