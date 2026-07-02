Dr Mihail Pautov, poznati lekar iz Rumunije, otkrio je koju namirnicu izbegava nakon 40. godine i zašto bi svako od nas trebalo da je izbaci iz ishrane.

Prerađeno meso je jedna od namirnica koje je najbolje uopšte ne jesti.

"Posle četrdesete godine, srcu i krvnim sudovima je potrebna posebna nega, jer oni prvi osećaju posledice stresa i starenja", objašnjava dr Mihail Pautov, lekar iz Rumunije.

Namirnice koje oštećuju organizam

Po njegovom mišljenju, ovo doba je dobar trenutak za promene u načinu života.

"Izbacite iz ishrane kobasice, viršle, salame i industrijski proizvedenu slaninu", apeluje on.

Dr Pautov ne ostavlja sumnju da je prerađeno meso glavni "saboter" u našim frižiderima. On podseća da je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) još 2015. godine klasifikovala prerađeno meso kao kancerogene namirnice prve grupe.

"Dimljenje, konzervansi, nitriti, sve se to u telu pretvara u supstance koje oštećuju ćelije. To je kao tempirana bomba", upozorava on. "Nisam protivnik mesa kao takvog, ali ako proizvod može mesecima da stoji i podseća na plastiku, to prestaje da bude hrana i postaje hemijski eksperiment", ističe lekar.

Šećeri su takođe problem

"Nije nam neprijatelj ako ga konzumiramo umereno i u nerafinisanom obliku. Problem nastaje kada posežemo za slatkišima i velikim količinama belog šećera. Tada on postaje gorivo za upalne procese koji povećavaju rizik od raka", naglašava on.

Doktor objašnjava da nagli skokovi nivoa glukoze opterećuju pankreas i dovode do prekomernog lučenja insulina, što podstiče rast ćelija, uključujući i one abnormalne.

"Šećer slabi imuni sistem. Bela krvna zrnca, umesto da se bore protiv oštećenja ćelija, moraju da neutrališu višak glukoze", objasnio je doktor.