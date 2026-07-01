Tokom letnjih vrućina nije važno samo koliko tečnosti unosite, već i šta jedete. Stručnjaci upozoravaju da bi upravo leti trebalo ograničiti slatkiše i visoko prerađenu hranu, jer mogu dodatno opteretiti organizam.

Osim što šećer može doprineti dehidrataciji, njegovo varenje zahteva više energije, zbog čega telo proizvodi više toplote. Istovremeno, izaziva nagle skokove i padove nivoa glukoze u krvi, što može dovesti do umora i manjka energije tokom najtoplijeg dela dana.

Avokado i orašasti plodovi među najboljim izborima

Trener Stiv Benet, kojeg citira The Mirror, savetuje da se tokom leta prednost da namirnicama koje pomažu održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi i organizmu olakšavaju borbu sa visokim temperaturama.

Na vrhu liste nalaze se avokado i orašasti plodovi.

Avokado je bogat zdravim mastima i vlaknima, koja usporavaju apsorpciju šećera iz hrane i produžavaju osećaj sitosti.

„Dodavanje vlakana, proteina i zdravih masti, poput avokada ili maslinovog ulja, svakom obroku pomaže u održavanju stabilnog nivoa glukoze“, objašnjava Benet.

Orašasti plodovi takođe predstavljaju dobar izbor zahvaljujući biljnih proteinima i zdravim mastima. Kada se jedu pre ili uz obrok, mogu ublažiti nagle skokove šećera u krvi.

Jednostavan letnji obrok

Jedan od praktičnih predloga za tople dane je salata od zelene salate, avokada i orašastih plodova, uz dodatak maslinovog ili orahovog ulja.

Ovakav obrok je lagan, osvežavajući i hranljiv, a istovremeno doprinosi stabilnijem nivou glukoze u krvi. Orašasti plodovi mogu biti i odlična užina između obroka, naročito kada želite da izbegnete posezanje za slatkišima.

Dva jednostavna saveta za leto

Pored pravilnog izbora namirnica, Benet preporučuje i dve jednostavne navike koje mogu pomoći organizmu tokom leta:

  • Izbegavajte slatkiše u večernjim satima, kada je organizam manje osetljiv na insulin, jer kasni skokovi glukoze mogu narušiti kvalitet sna.
  • Prošetajte desetak minuta nakon obroka. Prema njegovim navodima, kratka šetnja može doprineti manjem porastu nivoa šećera u krvi, a tokom leta je najbolje birati rano jutro ili kasno veče, kada su temperature prijatnije.

Pravilna ishrana, uz dovoljno tečnosti i izbegavanje najtoplijeg dela dana, može značajno pomoći organizmu da lakše podnese letnje vrućine.

 