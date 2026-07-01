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Ove dve namirnice hlade organizam: Jedite ih na 30 stepeni i nećete imati problema
Jedan od praktičnih predloga za tople dane je salata od zelene salate, avokada i orašastih plodova, uz dodatak maslinovog ili orahovog ulja
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