Tokom letnjih vrućina nije važno samo koliko tečnosti unosite, već i šta jedete. Stručnjaci upozoravaju da bi upravo leti trebalo ograničiti slatkiše i visoko prerađenu hranu, jer mogu dodatno opteretiti organizam.

Osim što šećer može doprineti dehidrataciji, njegovo varenje zahteva više energije, zbog čega telo proizvodi više toplote. Istovremeno, izaziva nagle skokove i padove nivoa glukoze u krvi, što može dovesti do umora i manjka energije tokom najtoplijeg dela dana.

Avokado i orašasti plodovi među najboljim izborima

Trener Stiv Benet, kojeg citira The Mirror, savetuje da se tokom leta prednost da namirnicama koje pomažu održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi i organizmu olakšavaju borbu sa visokim temperaturama.

Na vrhu liste nalaze se avokado i orašasti plodovi.

Avokado je bogat zdravim mastima i vlaknima, koja usporavaju apsorpciju šećera iz hrane i produžavaju osećaj sitosti.

„Dodavanje vlakana, proteina i zdravih masti, poput avokada ili maslinovog ulja, svakom obroku pomaže u održavanju stabilnog nivoa glukoze“, objašnjava Benet.

Orašasti plodovi takođe predstavljaju dobar izbor zahvaljujući biljnih proteinima i zdravim mastima. Kada se jedu pre ili uz obrok, mogu ublažiti nagle skokove šećera u krvi.

Jednostavan letnji obrok

Jedan od praktičnih predloga za tople dane je salata od zelene salate, avokada i orašastih plodova, uz dodatak maslinovog ili orahovog ulja.

Ovakav obrok je lagan, osvežavajući i hranljiv, a istovremeno doprinosi stabilnijem nivou glukoze u krvi. Orašasti plodovi mogu biti i odlična užina između obroka, naročito kada želite da izbegnete posezanje za slatkišima.

Dva jednostavna saveta za leto

Pored pravilnog izbora namirnica, Benet preporučuje i dve jednostavne navike koje mogu pomoći organizmu tokom leta:

Izbegavajte slatkiše u večernjim satima, kada je organizam manje osetljiv na insulin, jer kasni skokovi glukoze mogu narušiti kvalitet sna.

Prošetajte desetak minuta nakon obroka. Prema njegovim navodima, kratka šetnja može doprineti manjem porastu nivoa šećera u krvi, a tokom leta je najbolje birati rano jutro ili kasno veče, kada su temperature prijatnije.

Pravilna ishrana, uz dovoljno tečnosti i izbegavanje najtoplijeg dela dana, može značajno pomoći organizmu da lakše podnese letnje vrućine.