Prizor kamiona koji posipa so po putu usred leta mnogima bi delovao potpuno nelogično. Međutim, upravo to se ovih dana može videti u holandskom gradu Hilversumu, gde su lokalne vlasti uvele ovu neobičnu meru kako bi zaštitile asfalt od ekstremnih temperatura.

Kako prenosi NH Nieuws, tokom toplotnih talasa temperatura površine kolovoza može da pređe 50 stepeni Celzijusa, zbog čega asfalt omekšava i postaje podložan oštećenjima.

Zašto se asfalt leti oštećuje?

Na visokim temperaturama asfalt postaje mekši, posebno na mestima koja su tokom celog dana izložena direktnom suncu.

Najugroženije su:

raskrsnice,

kružni tokovi,

deonice na kojima vozila često koče ili ubrzavaju,

putevi kojima prolaze teški kamioni i autobusi.

Kada preko omekšanog asfalta prelaze teška vozila, mogu nastati brazde, deformacije i odvajanje kamenčića iz kolovoza, što kasnije dovodi do pucanja puta.

Kako so hladi asfalt?

Za razliku od zimskog održavanja puteva, u Hilversumu se ne koristi suva so, već mokri slani rastvor.

Nakon što se rasprši po kolovozu, voda iz rastvora postepeno isparava, pri čemu odvodi deo toplote sa površine asfalta. Na taj način kolovoz se privremeno hladi, smanjuje se njegova lepljivost i manja je verovatnoća da će se deformisati pod opterećenjem.

"Ljudi nas gledaju u čudu"

Vozač kamiona za posipanje soli Jerun kaže da prolaznici često ne mogu da veruju šta vide.

"Svi koji nas vide gledaju nas u čudu. Pomalo je neobično."

Portparol opštine Hilversum Jerun Osterhert objasnio je da je cilj ove mere zaštita puteva tokom ekstremnih vrućina.

"Koristimo mokri slani rastvor. Kada ga pospemo po asfaltu, vlaga isparava i tako hladi kolovoz, čime sprečavamo njegovo oštećenje."

Prema njegovim rečima, tokom junskog toplotnog talasa na pojedinim mestima izmerena je temperatura asfalta viša od 50 stepeni.

"Vrućina omekšava asfalt i kada preko njega prelaze teška vozila nastaju brazde. To je ono što pokušavamo da sprečimo."

Zašto ne koriste samo vodu ili pesak?

Iako slani rastvor nije jedino moguće rešenje, u Hilversumu smatraju da ima duži efekat od običnog polivanja vodom.

Kako objašnjavaju iz opštine, voda brzo ispari, dok slani rastvor ostaje na površini duže vreme i nastavlja da hladi asfalt.

U drugim evropskim državama primenjuju se i druga rešenja.

U Ujedinjenom Kraljevstvu tokom velikih vrućina po omekšanom asfaltu često se posipaju pesak ili kamena prašina kako bi upili bitumen koji izbija na površinu i sprečili njegovo lepljenje za gume vozila.

Nisu svi oduševljeni ovom metodom

Iako se ova praksa već primenjivala u više holandskih gradova, pojedine opštine odustale su od nje zbog zabrinutosti za životnu sredinu.

Razlog je to što slani rastvor sadrži hloride koji mogu imati negativan uticaj na zemljište i okolnu vegetaciju.

Zbog toga neke lokalne samouprave biraju alternativne metode, poput prskanja puteva vodom ili korišćenja peska i kamenog praha.

Bez obzira na različite pristupe, cilj je isti – zaštititi kolovoz od deformacija tokom ekstremnih letnjih temperatura i produžiti vek trajanja puteva.