Meteorolozi najavljuju temperature do 39 stepeni, povećan rizik od požara na otvorenom, dok meteorolog Ivan Ristić upozorava da bi početkom jula moglo doći do snažnih oluja praćenih grmljavinom, gradom i jakim vetrom.

Prema upozorenju RHMZ-a, maksimalna temperatura danas kretaće se od 32 do 36 stepeni, dok se od narednih dana u većini mesta očekuju vrednosti između 35 i 39 stepeni. Toplotni talas trajaće do 2. jula.

Zbog dugotrajnog perioda visokih temperatura, RHMZ upozorava i na ekstremne uslove za nastanak i širenje požara na otvorenom. Najveći rizik očekuje se u područjima sa izraženim deficitom vlage u zemljištu i manjkom padavina tokom prethodnog perioda.

Beograd očekuju tropske noći

Za područje Beograda takođe je izdato posebno upozorenje. U glavnom gradu maksimalne dnevne temperature kretaće se između 35 i 39 stepeni, dok će se minimalne noćne vrednosti zadržavati između 20 i 25 stepeni, što znači da se očekuju i tropske noći.

Takvi vremenski uslovi mogu dodatno otežati boravak na otvorenom, posebno starijim osobama, hroničnim bolesnicima i maloj deci.

Ristić: Nakon vreline stižu oluje

Meteorolog Ivan Ristić za Alo! navodi da se centar afričkog anticiklona premešta ka našem području, što će usloviti dalji rast temperatura do kraja juna, kada će se one kretati između 36 i 40 stepeni.

Prema njegovim prognozama, početkom jula očekuje se slabljenje afričkog anticiklona i jačanje Azorskog anticiklona, što će doneti osveženje i normalizaciju temperatura u većem delu Evrope.

Ristić upozorava da kraj izraženog toplotnog talasa često prati razvoj snažnih vremenskih nepogoda, pa se u Srbiji u sredu, 1. jula, očekuju izražene olujne nestabilnosti sa grmljavinom, obilnim pljuskovima, gradom i jakim vetrom.

Dodaje i da bi se novi talas veoma visokih temperatura mogao vratiti u drugoj polovini jula, odnosno tokom treće dekade meseca, kada bi maksimalne temperature, prema njegovoj prognozi, mogle dostići između 40 i 45 stepeni.

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