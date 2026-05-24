Na vrhu liste je Divlji atlantski put, spektakularna priobalna ruta koja se proteže duž zapadne obale Irske. Dugačka više od 2.500 kilometara, ova vožnja nudi uvid u surovu i divlju lepotu zemlje. Od impozantnih litica Moher do mirnih plaža okruga Keri, svaka krivina otkriva novi predeo koji čeka da bude istražen.

Ruta je ispunjena šarmantnim selima, istorijskim mestima i prirodnim čudima. Ne propustite Prsten Kerija, panoramsku kružnu rutu koja pruža pogled na Atlantski okean i okolne planine. Divlji atlantski put nije samo vožnja – to je avantura koja vas uranja u srce irske kulture i prirode.

Sledeća je Amalfi obala, mesto svetske baštine UNESKO-a poznato po svojim dramatičnim liticama, šarenim mestima i kristalno čistom moru. Ova obala duga 50 kilometara je gozba za čula, sa krivudavim putevima koji prate obale Tirenskog mora i nude spektakularne poglede.

Putovanje počinje u Pozitanu, poznatom po pastelnim kućama i uskim ulicama. Dalje na jug prolazite kroz Amalfi i Ravelo, svako mesto sa svojim posebnim šarmom. Ova vožnja kombinuje prirodne lepote i bogatu istoriju.

Za one koji traže avanturu, Trolstigen u Norveškoj je idealan. Ovaj serpentinski put ima 11 oštrih krivina i nudi neverovatne poglede na planine i vodopade. Vožnja je izazovna, ali nagrada su panorame koje oduzimaju dah.

Trolstigen je deo nacionalne turističke rute Geiranger–Trolstigen, koja takođe uključuje Geirangerfjord. Ova ruta nije za one sa slabim srcem, ali pruža nezaboravno iskustvo norveške prirode.

Ruta Velikih Alpa u Francuskoj vodi kroz srce Francuskih Alpa. Duga 684 kilometra, prelazi neke od najviših planinskih prevoja u Evropi i nudi spektakularne poglede na glečere, alpska jezera i snežne vrhove. Ruta počinje u Tonon le Benu na obali Ženevskog jezera, a završava se u Mentonu na Azurnoj obali. Usput prolazi kroz sela, istorijska mesta i prirodne lepote.

Transfagarašan u Rumuniji je poznata kao „najbolji put na svetu“ prema emisiji Top Gir, ova ruta vodi kroz Karpate. Duga je 90 kilometara i puna je oštrih krivina, tunela i mostova sa spektakularnim pogledima. Put vodi od Baskova do Karcišoare i prolazi pored brane Vidraru i jezera Balea. Ova vožnja kombinuje avanturu i prirodne lepote.

Grosglokner Hohalpenštrasen u Austriji je visokoplaninski put vodi kroz Austrijske Alpe i nudi pogled na Grosglokner, najviši vrh Austrije. Dugačak je 48 kilometara i prolazi kroz dramatične planinske predele. Ruta počinje u Bruku, a završava se u Hajligenblutu. Najviša tačka je prevoj Hohtor, a usput se može videti glečer Pasterce.

Obilaznica na Islandu je klasična islandska ruta koja obilazi celo ostrvo.Put je dugačak 1.332 kilometra i odlikuje se vulkanskim pejzažima, glečerima, vodopadima i gejzirima. Ruta počinje i završava se u Rejkjaviku i obuhvata čuveni Zlatni krug sa Nacionalnim parkom Tingvelir, geotermalnim područjem Gejzir i vodopadom Gulfos.

Atlantski okeanski put u Norveškoj je kratka, ali spektakularna ruta duž norveške obale. Dugačak je 8,3 kilometra i nudi dramatičan pogled na Atlantik i okolna ostrva.

Počinje od Kristijansunda, a završava se u Moldeu, a poznat je po mostu Storsejsundet i ostrvu Haholmen, piše toxygon.