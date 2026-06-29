Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je od 2013. godine do danas izgrađen 651 kilometar autoputa i brzih saobraćajnica, a od kraja Drugog svetskog rata do 2013. godine je izgrađeno 596 kilometara, ističući da je to neverovatan podatak.

Mali je na TV Pink kazao da se trenutno gradi 435 kilometara novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Govoreći o otvaranju nove deonice Moravskog koridora pre dva dana, Mali je istakao da je to neverovatan poduhvat i dodao da je izuzetno ponosan.

"Videli ste mene tamo, sedim iza predsednika, slušam ga. On voli svaki kilometar autoputa koji se otvori, svaki kilometar brze saobraćajnice, jednostavno čovek živi za to i mnogo sam bio srećan, mnogo ponosan kao i on. To je autoput koji je za par metara širi nego ostali autoputevi, što je mnogo bezbednije i sigurnije. Potpuno je digitalan autoput, u realnom vremenu imate one velike semafore koji pokazuju da li je magla, da li je saobraćajni udes, da li je gužva i izgleda stvarno svetski", rekao je Mali na TV Pink. Kada se završe deonice koje se grade, biće, kako je dodao, više od 1.100 kilometara autouteva i brzih saobraćajnica širom Srbije. "Putevi spajaju porodice. Putevi vam obezbeđuju da bezbednije i sigurnije dođete od mesta, od tačke A do tačke B. Putevi su oni koji nam donose fabrike. Dakle, strani investitori, domaći investitori hoće da što brže, efikasnije, jeftinije, na kraju krajeva, prevoze svoju robu. To im autoputevi omogućavaju", rekao je Mali.

Navodeći da je građanima predstavljen program od 2027. do 2035. godine, Mali je kazao da je tu još stotine i stotine autoputeva, brzih saobraćajnica.

"To je deo našeg investicionog ciklusa, a na osnovu toga, da znate, više investitora, nova radna mesta, nove fabrike, više novca u budžetu, veće plate, veće penzije, dakle, to je taj ciklus", rekao je Mali. Mali je kazao i da se "smajli" u Vojvodini ubrzano radi, radi se Beograd, Zrenjanin, Novi Sad, Dunavska magistrala, navodeći da to pokazuje koliko je Srbija jaka. Na komentare da su to "narodne pare", Mali je odgovorio da su narodne pare bila i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. pa nije sagrađane nijedan kilometar. "Niste mogli da završite ni taj koridor 11. Jednu jedinu bolnicu oni u to vreme nisu sagradili. Jednu jedinu bolnicu. Jedan jedini kilometar nove pruge u Srbiji nisu sagradili. A tada, ako uzmete u obzir Đilasa i ove njegove, lepo su oni stavili sebi 619 miliona evra u džep, super su oni živeli, sve im je bilo potaman, samo, kao što sam malopre i rekao, preko pola miliona ljudi je ostalo bez posla, plata za one koji su imali posao oko 330 evra je bila, sada smo već preko 1000 evra", rekao je Mali.