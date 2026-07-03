Mnogi misle da je jedino rešenje za neprijatne mirise u domu kupovina skupih osveživača vazduha. Iako sprejevi mogu brzo da zamaskiraju miris, često sadrže intenzivne mirise koji ne prijaju svima, a tokom toplih dana, kada se prostorije slabije provetravaju, problem može postati još izraženiji.
Postoji jednostavan i jeftin trik koji se ponovo vraća u upotrebu – kombinacija obične soli i sirćeta.
Kako deluju so i sirće?
So ima sposobnost da upija vlagu iz okoline, dok se sirće u domaćinstvu često koristi zbog svojih svojstava neutralisanja neprijatnih mirisa.
U kombinaciji, ove dve namirnice mogu pomoći da vazduh u prostoriji postane prijatniji, posebno kada su u pitanju mirisi od kuvanja, dima ili ustajalog vazduha.
Kako napraviti mešavinu?
Priprema je jednostavna i ne zahteva posebne sastojke.
U čašu ili manju posudu sipajte vodu, a zatim dodajte:
- 2 kašike soli
- 1 kašiku sirćeta
Dobro promešajte dok se so ne rastvori, pa posudu ostavite u prostoriji gde se oseća neprijatan miris.
Kada daje najbolje rezultate?
Najčešće se primećuje efekat kada se mešavina ostavi preko noći. Do jutra prostorija može imati neutralniji i svežiji miris.
Ako želite prijatniji efekat, u smesu možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja, poput limuna ili lavande.
Važne napomene
Posudu treba držati dalje od električnih uređaja i van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
Ovaj jednostavan trik ne može zameniti redovno provetravanje i čišćenje, ali može biti praktično i jeftino rešenje za ublažavanje neprijatnih mirisa u domu.
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