Oni imaju specifične osobine i snage koje drugi nemaju, i zbog njih su na neki način u prednosti. Zato vruće vreme i letnji rođendani nisu uvek idealni, ali se te sitne neprijatnosti isplate zbog ovih osobina.

Ljudi rođeni u julu, avgustu i septembru su znatno bolji u ovim stvarima nego ostali



Optimistični su uprkos teškoćama

Prema neuronaučnici dr Sari Mekej, ljudi rođeni u letnjim mesecima imaju tendenciju da budu izuzetno pozitivni i optimistični. Iako mogu brže da prelaze iz veoma pozitivnog raspoloženja u nešto mračnije stanje nego ljudi rođeni zimi, oni ranije od drugih uočavaju „svetlu stranu“ u teškim situacijama.

Sezona rođenja utiče na opšte raspoloženje i temperament, čak i kasnije u odraslom dobu. Okruženje u kojem se rodimo utiče na mozak i oblikuje ponašanje, i iako se to može činiti kao mali deo ličnosti, ono ipak doprinosi osobinama koje nosimo kroz život.

Lako se povezuju s ljudima

Mnogi ljudi rođeni u julu, u znaku Raka, prirodno su brižni i emocionalno inteligentni. Oni ne samo da znaju kako da ostvare dobre veze, već i kako da učine da se drugi osećaju viđeno i voljeno.

U poređenju sa Jarcem i Vodolijom, koji su rođeni u zimskim mesecima i često su nezavisniji i disciplinovaniji, ljudi sa letnjim rođendanima, posebno u julu, lako uspostavljaju smislene odnose. Čak i sa nepoznatima, često ulaze u spontane razgovore i povezuju se s ljudima u svakodnevnim situacijama.

Veoma su odani

Lavovi, rođeni krajem jula i u avgustu, duboko su lojalni. Harizmatični su i često deluju privlačno ljudima koji su im namenjeni, ali su i samouvereni. Oni znaju da odnosi koje biraju da zadrže u životu zaslužuju njihovu pažnju i trud, jer veruju svojoj intuiciji.

Iako im ponekad nije lako da se žrtvuju za druge, spremni su da pomognu i podrže svoje ljude, bez obzira na sve.

Razmišljaju izvan okvira

Mnogi horoskopski znakovi rođeni u letnjim mesecima imaju maštovit i inovativan duh. Ne plaše se da razmišljaju drugačije, bilo u privatnom životu ili na poslu. Donose jedinstvenu perspektivu koju nemaju svi.

To su često ljudi sa neobičnim hobijima i veoma specifičnim interesovanjima. Ne prate masu samo zato što je to lakše.

Velikodušni su

Ljudi rođeni leti često su velikodušni. Bilo da pomažu nepoznatima u prodavnici ili doniraju u humanitarne svrhe, spremni su da daju svoje vreme i resurse, čak i kada ih nemaju u izobilju.

Iako je ovakav način davanja ponekad predmet rasprava u savremenom svetu, njihova spremnost da učine dobro delo dugoročno donosi osećaj ispunjenosti.

Izuzetni su slušaoci

To posebno važi za Device koje su rođene krajem avgusta i u septembru. Njima pažljiv i analitičan pristup dolazi prirodno. Kada rade nešto ili razgovaraju s nekim, potpuno su prisutni i fokusirani.

Njihova sposobnost da slušaju i razumeju druge ogleda se kroz dela, poput davanja pažnje kada nekome treba podrška. Oni umeju da posmatraju, „čitaju“ energiju i odgovore tačno onako kako je potrebno.

Lako rešavaju konflikte i tenzije

Bilo da su posrednici u sukobima u društvu ili unose smirenost u stresne situacije na poslu, ljudi rođeni u julu, avgustu i septembru imaju prirodnu sposobnost da stvaraju harmoniju.

Iako je to povezano sa astrološkim znakovima, to je i deo njihove prirode i ponašanja. Donose ravnotežu i smirenost, slično kao i godišnja doba u kojima su rođeni.

Znaju kako da se zabave sami

Čak i kada drugima stvari ne idu dobro ili je atmosfera loša, oni umeju da se snađu. Znaju kako da naprave sopstvenu zabavu, bilo da podižu raspoloženje u društvu ili da sami sebi organizuju vreme kod kuće.

Ne čekaju druge da im život učine zanimljivim — preuzimaju kontrolu i sami stvaraju svoju zabavu i kvalitet života, tvrde astrolozi, a prenosi Your tango.