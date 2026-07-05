Astrolozi tvrde da raspored planeta i Mesec u Ovnu posebno utiču na 3 horoskopska znaka od 6. jula.

Rak

U ponedeljak imate instinktivni osećaj da dolazi nešto dobro i to kažete ljudima oko sebe. To ih automatski razveseljava, a iznenađujuće, pomaže vam da se izvučete iz lošeg raspoloženja.

Mesec u Ovnu podržava vaše verovanje u čuda, jer je istina da svima treba nešto u šta će verovati. Bili ste usamljeni u prošlosti i to vas je zaista opterećivalo. Tokom ove lunacije, učinite svestan i dosledan napor da ostavite to stanje negativnosti iza sebe i uspećete!

Vaga

Pokušavali ste da ubedite sebe da vam zapravo niko ne treba. To je bilo stoički i hrabro, ali nije nužno bilo istinito. Usamljeni ste već neko vreme i vreme je da to priznate i nešto preduzmete povodom toga.

Tokom Meseca u Ovnu u ponedeljak, osećate nalet snage. Ta snaga vas tera da se ponovo povežete sa prijateljima i voljenima. U redu je ponovo biti društven. Ne morate ponovo da „rešavate“ svoju usamljenost.

Odlična stvar kod vas je to što ste prirodno veoma društvena i angažovana osoba. Nema smisla više se skrivati. Izađite i uživajte u svetu, i pustite da se stvari spontano događaju.

Vodolija

Kada se povlačite, to radite namerno, Vodolije. Nije da želite da se sakrijete - obično radite na nečemu privatnom što zahteva koncentraciju, poput projekta ili kreativnog rada.

Problem sa povlačenjem u „mrak“ je taj što se na kraju osećate izolovano od sveta. Tokom Meseca u Ovnu, taj period se završava. Vaša usamljenost je gotova.

Naći ćete se kako se družite sa starim prijateljima i shvatićete da zapravo uživate u tome što ste među ljudima. Možda neće trajati zauvek i možda ćete se povući nazad u svoj svet, ali za sada - vreme je za zabavu, piše Your Tango.