OVAN

POSAO: Postižete ogroman poslovni uspeh za koji su zainteresovani i predstavnici medija. U centru ste pažnje i to vam prija. Ne pokušavate čak ni da glumite skromnost. Samouvereni ste.

LJUBAV: Odnos sa emotivnom partnerkom napreduje. Uspeli ste da rešite sve probleme koje ste i imali i ostavili ih iza sebe. Imate utisak da je odnos bolji i čvršći nego ranije.

ZDRAVLJE: Imunitet vam nije najbolji. Potrebno je da se čuvate, naročito hladnoće. Bubrezi i sinusi su jako osetljivi i prvi na udaru. Prevencijom možete da izbegnete probleme.

BIK

POSAO: U tajnosti pravite nove poslovne planove. Sastanci u vezi planova su takođe tajni. Ne želite da iko ukrade od vas ideju. Imate prilično velika očekivanja u finansijskom smislu

LJUBAV: Vezu smatrate stabilnom i zadovoljavajućom. Postoji problem, koga niste svesni, a vezan je za to da druga polovina održava tajnu komunikaciju koju krije od vas.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa spavanjem. Može se desiti ili da imate naglašenu potrebu za spavanjem ili da ne možete nikako da zaspite osim ako ne uzmete neko sredstvo.

BLIZANCI

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim biznisom uspostavljate poslovnu saradnju sa inostranim saradnicima. Prilično ste ambiciozni i uporni i imate veća očekivanja od nove saradnje.

LJUBAV: Ne zanima vas nijedna osoba konkretno. Prilično ste komunikativni tako da neobavezno flertujete sa više osoba. Svima je lepo, a niko ništa konkretno ne očekuje.

ZDRAVLJE: Mogući su hronični problemi kojima ste inače skloni u ovom periodu. Oni se odnose na nestabilan pritisak, lošu cirkulaciju i probleme sa kostima, naročito kičmom.

RAK

POSAO: Finansijska situacija je naglašeno nepovoljna. Iz tog razloga fokusirani ste na poboljšanje finansija odnosno traženje kredita i pozajmice. Vaš zahtev se odbija.

LJUBAV: Niste sigurni u vernost bračnog partnera. S obzirom da vas zanemaruje duži period opravdano sumnjate da se u njegovom životu pojavila nova osoba i da vam nije veran.

ZDRAVLJE: Skloni ste hroničnim problemima koji su povezani ili sa kostima ili sa promenljivim pritiskom. Navedeni problemi imaju potencijal da traju duži vremenski period.

LAV

POSAO: Smeta vam totalni zastoj na poslu. Štagod da pokušate da odradite uvek se nešto ispreči zbog čega se realizacija ideje ili odlaže do daljeg ili odbacuje kao neupotrebljiva.

LJUBAV: Odnos sa voljenom osobom je ispunjavajući. Ona je u takvoj fazi da joj je neophodna vaša podrška. Pokazujete delima voljenoj osobi da ste joj oslonac.

ZDRAVLJE: Imunitet vam nije najbolji. U fizičkom smislu ste prilično neaktivni. Bilo bi dobro da uradite nešto po pitanju poboljšanja imuniteta i da se fizički aktivirate.

DEVICA

POSAO: Nadređena osoba inicira razgovor sa vama povodom novog poslovnog projekta. Očekuje od vas da se posvetite ovoj obavezi, jer je svesna da ste odgovoran i pouzdan radnik.

LJUBAV: Partner i vi imate drugačije emotivne potrebe. Vama je potrebna samoća, a voljenoj osobi izlazak. Donosite odluku da svako radi ono što mu odgovara i oboje ste zadovoljni.

ZDRAVLJE: Očekuju vas klasični problemi sa kostima. Deluje da suviše vremena provodite ispred ekrana i da je to glavni razlog bolova koje imate najviše u gornjem delu leđa.

VAGA

POSAO: Prilično ste konfuzni prilikom komunikacije sa saradnicima pa dolazite u situaciju da se međusobno ne razumete. Pokušajte da se skoncentrišete ne bi li izbegli nesporazume.

LJUBAV: Ponosni ste na sebe jer ste uspeli da prevaziđete probleme koje ste imali sa partnerom. Imate utisak da je ljubav pobedila. Odnos se razvija bez ikakvih trzavica.

ZDRAVLJE: Zdravlje je prilično osetljivo. Najosetljiviji su disajni organi i genitalije. Skloni ste infekcijama. Upotreba zaštitnih sredstava može vas spasiti od neželjenih posledica.

ŠKORPIJA

POSAO: Situacija na poslu je loša jako dugo. Sve ste probali i ništa nije donelo rezultate. Umorili ste se i namate snage niti da smišljate nova rešenja niti da se borite sa problemima.

LJUBAV: Emocije su vam proradile i u stalnom ste kontaktu sa simpatijom. Odnos je još uvek tajnog tipa i ostaće takav dok ne donesete odluku vezanu za budućnost ovog odnosa.

ZDRAVLJE: Čuvajte se hladnoće. Mogući su problemi sa bubrezima i sinusima. Od vas zavisi da li ćete prevencijom izbeći probleme ili se u narednom periodu baviti lečenjem.

STRELAC

POSAO: Niste preterano skoncentrisani na poslovne obaveze. Iz tog razloga pravite nehotične greške zbog kojih ćete kasnije morati da proverite sve ono što ste uradili tokom dana.

LJUBAV: Imate ozbiljne probleme sa finansijama. Ova tema se uvukla u vaš emotivni odnos. Imate utisak da se u svakom razgovoru sa bračnim partnerom neminovno spomene novac.

ZDRAVLJE: Organizam vam je osetljiv. Može se desiti ili da pojedete nešto što vam ne odgovara ili možete imati neku alergijsku reakciju. Najbolje da pripazite na izbor hrane.

JARAC

POSAO: Konačno se određene stvari na poslu pokreću. Firma je dobila kredit i sada je svima lakše. Očekujete da čim firma dobije novac i vi dobijete platu koja kasni duži period.

LJUBAV: Što se vas tiče došlo je do emotivnog udaljavanja od bračnog partnea jako davno. Partner je to konačno prihvatio i sada je u fazi tajne komunikacije sa novim poznanikom.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Mogući su hronični problemi sa kostima ili pritiskom, ali to su problemi na koje ste navikli pa se više ne uzbuđujete kada se ponovo pojave.

VODOLIJA

POSAO: Prisutni su problemi u oblasti poslovne komunikacije. Oni se odnose na to da vi ili plasirate informacije koje nisu tačne ili nisu dobro formulisane te su stoga nejasne.

LJUBAV: Veza se razvija na specifičan način: dok ste vi u potpunosti zadovoljni kako se odnos razvija, druga strana nije sigurna da li ste vi pravi izbor i da li veza treba da opstane.

ZDRAVLJE: Prilično ste osetljivi. Potrebno je da povedete račun o ishrani. Može se desiti da vam neka hrana zasmeta, da preterate sa alkoholom ili da imate neželjene reakcije na lek.

RIBE

POSAO: Zadovoljni ste kako se razvija poslovna saradnja sa inostranim saradnicima. Planirate poslovni put u inostranstvo mada stranci nisu oduševljeni vašom posetom.

LJUBAV: Ne postoji osoba sa kojom želite da stupite u vezu. Skloni ste neobavezno flertu sa više osoba. Niko od vas nema ozbiljna očekivanja, više uživate u opuštenoj komunikaciji.

ZDRAVLJE: Zdravlje je osetljivo. Možete imati probleme koji su vezani za upotrebu hrane, lekova ili alkohola. U svakom slučaju morate da obratite pažnju šta unosite u organizam.