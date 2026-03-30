Odgovorite na ovih osam pitanja i otkrijte svoj tip ličnosti i najizraženije osobine:

Zaokružite svoje odgovore i na kraju pogledajte pod kojim slovom su vaši najčešći odgovori

1. Šta vas najbolje opisuje u grupi ljudi?

A) Uvek preuzimam inicijativu

B) Sve držim pod kontrolom

C) Volim da razumem druge

G) Više volim da ćutim i analiziram

2. Kada imate slobodnog vremena, šta volite da radite?

A) Istražujem nove stvari ili mesta

B) Planiram sledeće korake u životu

C) Provodim vreme sa dragim ljudima

G) Gledam filmove, čitam ili razmišljam

3. Kako rešavate sukobe?

A) Direktno - Odmah kažem šta mislim

B) Diplomatski - Tražim kompromis

C) Smirujem situaciju - Ne volim sukobe

G) Povlačim se - Potrebno mi je da razmislim u miru

4. Šta je najvažnije u vašem životu?

A) Sloboda i izazovi

B) Uspeh i priznanje

C) Ljubav i međuljudski odnosi

G) Mir i stabilnost

5. Kako reagujete u nepoznatoj situaciji?

A) Uzbuđeno - Volim nepoznato

B) Pripremljeno - Sve analiziram

C) Oprezno - Oslanjam se na intuiciju

G) Povlačim se - Ne volim rizike

6. Kako drugi doživljavaju vašu ličnost?

A) Harizmatičan i energičan

B) Pouzdan i disciplinovan

C) Topao i empatičan

D) Misteriozan i dubok

7. Kada ste pod stresom, vi…

A) Postajete nestrpljivi i tražite izlaz

B) Počinjete još više da planirate

C) Tražite podršku od svojih voljenih

D) Povlačite se i razmišljate u tišini

8. Da ste boja, bili biste:

A) Crvena – strast i snaga

B) Plava – logika i stabilnost

C) Zelena – harmonija i ravnoteža

D) Ljubičasta – dubina i duhovnost

Rezultati:

Najviše odgovora pod A – LIDER

Vi ste prirodni lider. Odlučni ste, energični i ne plašite se da preuzmete odgovornost. Volite izazove i inspirišete druge svojim entuzijazmom. Ponekad ste nestrpljivi, ali vaše samopouzdanje motiviše druge.

Najviše odgovora pod B – LOGIČNI TIP

Vaš um je analitičan i praktičan. Pouzdani ste i organizovani, a ljudi vam veruju jer znate kako da pronađete rešenja čak i u najzahtevnijim situacijama. Ponekad možete biti kruti, ali ste veoma sposobni za donošenje važnih odluka.

Najviše odgovora pod C - SAOSEĆAJNI TIP

Topli ste, osetljivi i izuzetno brižni prema drugima. Važni su vam odnosi sa drugima.Volite da pomažete ljudima, a ljudi se osećaju sigurno sa vama. Jedina mana - ponekad zaboravite na sebe i na svoje granice i potrebe.

Najviše odgovora pod D - ANALITIČAR

Vi ste duboki mislilac. Introspektivni ste, volite tišinu i znate kako da posmatrate svet bez predrasuda. Imate bogat unutrašnji svet, a vaše misli su često veoma duboke, pa vas okolina ne razume. Za vas su idealna kreativna zanimanja.

Stručnjaci ističu da tip nije bolji od drugog, piše cdm.me. Ovaj test vam može pomoći da bolje razumete sebe ili ljude oko sebe, kao i da radite na svom usavršavanju.