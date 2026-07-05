Astrolozi tvrde da će se određeni znakovi suočiti sa teškoćama.

Primetiće to odmah u ponedeljak, kada Sunce bude u kvadratu sa Saturnom. 7. jula, Neptun postaje retrogradan, donoseći veću osetljivost. Test univerzuma ove nedelje trajaće do trenutka kada Sunce bude u konjunkciji sa Merkurom 12. jula.

Evo kome neće biti lako tokom ove nedelje:

Ovan

Prvo, suočavate se sa usporavanjem jer Neptun, a uskoro i Saturn, postaju retrogradni u vašem horoskopskom znaku. Ovo, zajedno sa teškim aspektima Meseca u ponedeljak i retrogradnim Merkurom, verovatno će izazvati neke nesporazume u vašem domaćinstvu ove nedelje.

Možda bi bilo dobro da se rešite nereda u svom umu i fokusirate se na jedan zadatak. Ako to možete da uradite u svom okruženju ili sami, možda će bolje funkcionisati. Izbegavajte poriv da budete preterano kritični prema nekome 9., bilo da je to kod kuće ili negde drugde, jer bi to moglo da vam se obije o glavu.

Možete uštedeti vreme i mnogo problema tako što ćete ove nedelje preći preko svakog važnog zadatka, posebno onog koji se odnosi na papirologiju, jer je to jedna od stvari na koju utiče retrogradni Merkur.

Rak

Između retrogradnog Merkura u vašem znaku i kvadrata Sunca prema Saturnu, ove nedelje se definitivno oseća kao da vas univerzum testira. Ova energija može izazvati nisku energiju i brigu. Možda ćete patiti od privremenog perioda sumnje u sebe i preispitivanja odluka koje ste doneli u prošlosti.

Mogli biste pogrešno protumačiti razgovore sa drugima. Takođe bi vam moglo biti teško da se izrazite. Da biste se nosili sa ovim vrstama problema u komunikaciji, napravite kratku pauzu pre nego što odgovorite na imejlove, ili još gore, odgovarajte na negativan i neproduktivan način u smislu razgovora sa drugima, bilo ličnog ili profesionalnog.

Ove nedelje, napravite „pauzu bez preispitivanja“ za sebe u smislu prošlih postupaka i odluka. I nemojte se upuštati u negativno razmišljanje ako ništa konkretno nije ukazivalo na to! Nemojte ponovo prežvakavati stare svađe i neslaganja.Astrolozi savetuju da se ne osvrćete na prošlost. Briga o sebi ove nedelje treba da vam bude prioritet.

Jarac

Ove nedelje ste skloni pogrešnoj komunikaciji sa partnerima i drugima u vašem životu, zajedno sa mentalnim i fizičkim izgarenjem. Univerzum testira vašu sposobnost da budete strpljivi, kako sa sobom tako i sa drugima.

Što se tiče komunikacije sa drugima, ne morate uvek da pobedite. Ponekad je u pitanju da li biste radije pobedili ili bili srećni? Koristite smiren i ljubazan govor i ne dozvolite drugima da vas odvrate od ovoga. Retrogradni Merkur može izazvati preterano razmišljanje ili strah povezan sa važnim odnosima, pa je važno odbaciti ove misli ako nema konkretnih dokaza koji zapravo ukazuju na to da se to dešava.

Mars u vašoj šestoj kući znači da je vreme da obratite više pažnje na svoje zdravlje i osećaj umora ili iscrpljenosti. Ne preterujte sa radom do tačke fizičke iscrpljenosti. Uvedite pozitivne navike ove nedelje, fokusirajući se prvo na svoje fizičko zdravlje. Verovatno će vam ove nedelje biti potrebno više odmora, piše Your Tango.