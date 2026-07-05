Pčele, ose i stršljeni u toku leta sve češće dolaze blizu domova, a prva reakcija većine ljudi je mahanje rukama u pokušaju da ih oteraju. Stručnjaci upozoravaju da je ovo jedna od najčešćih grešaka.

Naime, ubod stršljena je opasniji od uboda pčela i može imati veoma neprijatne, pa čak i opasne posledice. Savet je da ostanete mirni u blizini stršljena, ali i da nađete efikasne načine da se zaštitite.

Treba znati da stršljene najviše privlače slatki mirisi, otvorena pića, prezrelo voće i mesta gde mogu pronaći vodu ili sklonište. Zato se često zadržavaju u blizini terasa, bašta i balkona, posebno tokom najtoplijeg dela leta kada su kolonije najaktivnije i intenzivno traže hranu.

Stručnjaci savetuju nekoliko prirodnih načina koji vam mogu pomoći da se otarasite stršljema bez nepotrebnog rizika. Da biste ih držali podalje od svog doma, najbolje je da iskoristite nekoliko prirodnih metoda.

Jedna od najčešće preporučenih metoda je upotreba eteričnog ulja od nane, za koje neke studije pokazuju da može biti podjednako efikasno kao i neki hemijski repelenti.

Dovoljno je pomešati nekoliko kapi ulja sa vodom i malom količinom tečnosti za pranje posuđa, a zatim sipati smesu u bočicu sa raspršivačem.

Ovom smesom možete prskati mesta gde ste primetili stršljene.

Ako nemate ulje od mente, može poslužiti i eterično ulje eukaliptusa ili kedra, piše exterminators.