Voda je element nepravilnog oblika! Prejako aktivirana donosi neodlučnost, dok nedostatak vodene energije donosi finansijske probleme. Ukoliko želite blagostanje u kući, držite se sledećih saveta.

Voda, po principima feng šuija, može doneti neizmernu sreću i blagostanje, ali morate se pridržavati osnovnih pravila za njeno korišćenje.

Kako biste aktivirali vodenu energiju, potrebno je nešto što simboliše taj element. To može biti stvarna vodena masa ili slika vode. Dodatno pojačanje vodene energije pomoći će neki metalni element.

Osim što morate poštovati dole navedene zabrane, vodite računa da vam je voda uvek sveža, bistra, da teče i žubori i da je na povoljnom mestu po feng šuiju.

Evo na kojih 5 mesta u domu nemojte stavljati posude, vaze ili akvarijume sa vodom:

Voda sa desne strane ulaznih vrata

Odnosi se na vodu unutar doma kao i onu izvan njega. Ovakva lokacija bilo koje količine vode značila bi nepovoljnost za vašu porodice ako ste u braku, i/ili vrlo lošu reputaciju, ako niste u braku. Oženjenim muškarcima ova voda navodno donosi brojne prilike za preljubu, koje će oni, pod uticajem nepovoljnog feng šuija, kad-tad i iskoristiti, ma kako odani i čestiti inače po prirodi bili. Stoga je vrlo važno pobrinuti se da vam se akvarijum, fontana, jezerce ili vodeno-cvetni aranžmani nikada ne nađu na tom, nepovoljnom položaju. Ako je ikako moguće postavite vodopad ili fontanu s leve strane ulaznih vrata, što je posebno povoljno. Voda neka uvek teče ka domu, a ne od njega i neka bude udaljena barem nekoliko metara od ulaznih vrata.

Voda u spavaćoj sobi

Voda koja se koristi u feng šuiju svrhe uvek je Yang. Spavaća soba uvek treba biti malo više Yin. Stoga voda u spavaćoj sobi postaje Yin i deluje nepovoljno. Šteti zdravlju i skladnim bračnim odnosima. Nije poželjno čak niti postavljanje slike s motivom vode u spavaćoj sobi, a kamoli prave vode. Stručnjaci tvrde da vam čaša s vodom na noćnom ormariću neće naštetiti.

Voda iza leđa

Ovo se odnosi na akvarijum, sobne fontane i slike s motivom vode koji vam se mogu naći van vidokruga, a iza vaših leđa dok sedite i odmarate ili radite. Ne odnosi se na slavine i vaze. Takođe, isto upozorenje je i za potok ili reku koja priteče iza vašeg doma, kao i za jezerce ili fontanu iza kuće. Ovako locirana voda donosi vam nesreću u vidu izdaje na poslovnom i privatnom planu od ljudi od kojih biste to najmanje očekivali. Neočekivani problemi zaskočiće vas, ako se ne pobrinete da ovaj moćni element uvek držite pod nadzorom. Naravno, ako je reka, jezero ili potok iza kuće – to je nemoguće promeniti i zato postoje korektivna sredstva koja će vam savetovati feng šui stručnjak.

Ustajala voda

Voda koja je ustajala, zamutila se, smrdi, u kojoj nešto truli. To može biti akvarijum koji niste na vreme očistili, vaza kojoj je neophodna hitna promena vode. To može biti i obična čaša vode koju ste spustili na neko neuobičajeno mesto, na primer na policu za knjige i potpuno zaboravili, a ona sada danima skuplja prašinu i privlači bolest i nesreću.

Voda ispod stepenica

Ovo je još jedno mesto na kojem ne želite imati ništa vodeno, pogotovo ako imate decu. Vaze s cvećem, vodeni aranžmani, akvarijumi, sobne fontane mogu se činiti na prvi pogled kao idealna dekoracija za prazan prostor pod stepenicama, ali imajte na umu da hodajući stepenicama vi simbolički gazite po ovim vrednim feng shui simbolima bogatstva i blagostanja i time ih omalovažavate. Kako prostor ispod stepenica direktno utiče na sreću dece i potomstva, bilo da oni žive s vama ili su odrasli i odselili se, postavljanje vode na ovom mestu donosi im veliku finansijsku štetu.