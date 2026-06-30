Velike vrućine utiču i na baštu.

Na toplotu reaguju ruže, hortenzije, ali i drugo cveće. Mnogi misle da je večernje zalivanje spanosonosno, ali iskusni baštovani upozoravaju da količina vode nije presudna. Mnogo važnije je da biljke zalivate u pravo vreme i na pravilan način.

Trik sa plastičnom flašom

Ako primetite da su listovi hortenzije tokom najtoplijeg dela dana klonuli, nemojte odmah zaključiti da biljci nedostaje voda. Zbog velikih i tankih listova hortenzije na visokim temperaturama veoma brzo gube vlagu, pa izgledaju uvelo iako je zemlja oko korena još dovoljno vlažna.

Zbog toga ne treba odmah posezati za crevom. Sačekajte da sunce zađe i ponovo pogledajte biljku. Ako su se listovi vratili u normalan položaj, hortenzija je samo reagovala na dnevnu vrućinu. Tek ukoliko ostanu spušteni i u večernjim satima, biljku treba dobro zaliti, ali isključivo oko korena, bez kvašenja listova.

Iskusni baštovani često koriste vrlo jednostavno, a efikasno rešenje koje gotovo ništa ne košta. Dovoljna je obična plastična flaša od dva litra.

Na njenom donjem delu napravite nekoliko sitnih rupica, ukopajte je pored hortenzije tako da grlić ostane iznad zemlje, a zatim je ujutru napunite vodom. Tokom dana voda će polako oticati direktno do korena, čime se sprečava brzo isparavanje sa površine zemlje. Ako imate više hortenzija, najbolje je da svaka biljka ima svoju flašu.

Pomaže i sloj malča

Još jedan provereni način da zaštitite hortenzije od letnjih vrućina jeste postavljanje sloja malča oko biljke, debljine oko pet centimetara.

Za to možete koristiti pokošenu travu, koru drveta ili usitnjeni karton.

Malč održava zemlju hladnijom, smanjuje isparavanje vode i pomaže da vlaga duže ostane u zoni korena. Zahvaljujući tome, hortenzije mnogo lakše podnose duže periode visokih temperatura.