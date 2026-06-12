Dok mnoge biljke tokom letnjih vrućina gube svežinu i prestaju da cvetaju, postoje vrste koje upravo tada pokazuju svoju punu raskoš. Visoke temperature, jako sunce i povremena suša za njih nisu problem, zbog čega su omiljen izbor za balkone, terase i dvorišta.
Među najotpornijim letnjim cvetnicama posebno se izdvajaju vinka, prkos i muškatla. Osim što podnose ekstremne vremenske uslove, ove biljke nagrađuju vlasnike obiljem cvetova tokom gotovo cele sezone.
Vinka – kraljica letnjih vrućina
Kada temperature dostignu gotovo 40 stepeni, malo koja biljka izgleda sveže kao vinka.
Njeni tamnozeleni, sjajni listovi i cvetovi u nijansama:
- Bele
- Roze
- Crvene
- Ljubičaste boje
ostaju dekorativni čak i tokom najtoplijih dana leta.
Vinka je poznata po tome što cveta gotovo neprekidno od kasnog proleća pa sve do prvih jesenjih mrazeva. Dodatna prednost je što ne zahteva stalno uklanjanje precvetalih cvetova kako bi nastavila da formira nove pupoljke.
Stručnjaci ističu da ova biljka potiče iz toplijih krajeva sveta, zbog čega izuzetno dobro podnosi sušu i visoke temperature. Uz malo vode i dosta sunca, može mesecima izgledati raskošno.
Prkos – šareni tepih koji voli sunce
Prkos, poznat i kao portulaka, važi za jednu od najizdržljivijih biljaka za sunčane pozicije.
Njegovi mesnati listovi skladište vodu, pa biljka bez većih problema podnosi duže periode bez zalivanja.
Tokom leta prkos oduševljava cvetovima u živopisnim bojama:
- Žutoj
- Narandžastoj
- Roze
- Crvenoj
- Beloj
Na sunčanim mestima cvetovi se potpuno otvaraju i stvaraju efekat šarenog cvetnog tepiha.
Ova biljka posebno je pogodna za:
- Žardinjere
- Kamenjare
- Balkonske saksije
- Viseće posude
Zanimljivo je da previše vode može da mu šteti više nego suša. Upravo zato najbolje uspeva u propusnom zemljištu i uz minimalnu negu.
Muškatla – klasik koji nikada ne izlazi iz mode
Muškatla je već decenijama jedan od najčešćih ukrasa balkona i terasa.
Razlog njene popularnosti nije samo lep izgled, već i izuzetna otpornost na:
- Jako sunce
- Vetar
- Visoke temperature
- Povremenu sušu
Njeni čvrsti listovi zadržavaju vlagu duže od mnogih drugih cvetnica, pa lakše podnosi vrele letnje dane.
Posebno su atraktivne viseće muškatle koje tokom sezone stvaraju bogate kaskade cvetova u crvenim, roze, belim i ljubičastim tonovima.
Uz redovno uklanjanje osušenih cvetova, biljka neprekidno stvara nove pupoljke i ostaje dekorativna od proleća do kasne jeseni.
Kako da ove biljke cvetaju cele sezone?
Iako su veoma otporne, nekoliko jednostavnih pravila pomoći će im da izgledaju još lepše:
- Sadite ih na mestima sa mnogo sunčeve svetlosti
- Koristite dobro drenirano zemljište
- Zalivajte ujutru ili uveče
- Izbegavajte preterano zalivanje, posebno kod prkosa
- Redovno uklanjajte osušene cvetove kod muškatli
Upravo zbog jednostavnog održavanja, ove biljke predstavljaju odličan izbor i za početnike koji žele raskošan balkon ili dvorište bez mnogo truda.
Ako ovog leta tražite cvetnice koje neće pokleknuti pred visokim temperaturama, vinka, prkos i muškatla spadaju među najpouzdanije saveznike svakog ljubitelja cveća.
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