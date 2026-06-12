Dok mnoge biljke tokom letnjih vrućina gube svežinu i prestaju da cvetaju, postoje vrste koje upravo tada pokazuju svoju punu raskoš. Visoke temperature, jako sunce i povremena suša za njih nisu problem, zbog čega su omiljen izbor za balkone, terase i dvorišta.

Među najotpornijim letnjim cvetnicama posebno se izdvajaju vinka, prkos i muškatla. Osim što podnose ekstremne vremenske uslove, ove biljke nagrađuju vlasnike obiljem cvetova tokom gotovo cele sezone.

Vinka – kraljica letnjih vrućina

Kada temperature dostignu gotovo 40 stepeni, malo koja biljka izgleda sveže kao vinka.

Njeni tamnozeleni, sjajni listovi i cvetovi u nijansama:

Bele

Roze

Crvene

Ljubičaste boje

ostaju dekorativni čak i tokom najtoplijih dana leta.

Vinka je poznata po tome što cveta gotovo neprekidno od kasnog proleća pa sve do prvih jesenjih mrazeva. Dodatna prednost je što ne zahteva stalno uklanjanje precvetalih cvetova kako bi nastavila da formira nove pupoljke.

Stručnjaci ističu da ova biljka potiče iz toplijih krajeva sveta, zbog čega izuzetno dobro podnosi sušu i visoke temperature. Uz malo vode i dosta sunca, može mesecima izgledati raskošno.

Prkos – šareni tepih koji voli sunce

Prkos, poznat i kao portulaka, važi za jednu od najizdržljivijih biljaka za sunčane pozicije.

Njegovi mesnati listovi skladište vodu, pa biljka bez većih problema podnosi duže periode bez zalivanja.

Tokom leta prkos oduševljava cvetovima u živopisnim bojama:

Žutoj

Narandžastoj

Roze

Crvenoj

Beloj

Na sunčanim mestima cvetovi se potpuno otvaraju i stvaraju efekat šarenog cvetnog tepiha.

Ova biljka posebno je pogodna za:

Žardinjere

Kamenjare

Balkonske saksije

Viseće posude

Zanimljivo je da previše vode može da mu šteti više nego suša. Upravo zato najbolje uspeva u propusnom zemljištu i uz minimalnu negu.

Muškatla – klasik koji nikada ne izlazi iz mode

Muškatla je već decenijama jedan od najčešćih ukrasa balkona i terasa.

Razlog njene popularnosti nije samo lep izgled, već i izuzetna otpornost na:

Jako sunce

Vetar

Visoke temperature

Povremenu sušu

Njeni čvrsti listovi zadržavaju vlagu duže od mnogih drugih cvetnica, pa lakše podnosi vrele letnje dane.

Posebno su atraktivne viseće muškatle koje tokom sezone stvaraju bogate kaskade cvetova u crvenim, roze, belim i ljubičastim tonovima.

Uz redovno uklanjanje osušenih cvetova, biljka neprekidno stvara nove pupoljke i ostaje dekorativna od proleća do kasne jeseni.

Kako da ove biljke cvetaju cele sezone?

Iako su veoma otporne, nekoliko jednostavnih pravila pomoći će im da izgledaju još lepše:

Sadite ih na mestima sa mnogo sunčeve svetlosti

Koristite dobro drenirano zemljište

Zalivajte ujutru ili uveče

Izbegavajte preterano zalivanje, posebno kod prkosa

Redovno uklanjajte osušene cvetove kod muškatli

Upravo zbog jednostavnog održavanja, ove biljke predstavljaju odličan izbor i za početnike koji žele raskošan balkon ili dvorište bez mnogo truda.

Ako ovog leta tražite cvetnice koje neće pokleknuti pred visokim temperaturama, vinka, prkos i muškatla spadaju među najpouzdanije saveznike svakog ljubitelja cveća.