Telekom Srbija će od 6. jula 2026. godine korisnicima omogućiti pristup potpuno novom SkyShowtime paketu, koji objedinjuje SkyShowtime aplikaciju bez reklama i dva posebna TV kanala – SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2.

Nova ponuda biće dostupna u okviru Telekom Srbija mts usluga, uz mogućnost jednostavne aktivacije paketa i pogodnosti objedinjene naplate kroz račun za usluge nakon isteka promotivnog perioda.

SkyShowtime nudi svetske filmske hitove i ekskluzivne serijske naslove vodećih brendova kao što su Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios, Peacock, kao i SkyShowtime Original sadržaj. Korisnicima će, između ostalog, biti dostupne popularne američke serije „Yellowstone“, „Tulsa King“ i „Landman“, kao i sadržaji za decu i porodicu, među kojima su „Patrolne šape“ i „Sunđer Bob Kockalone“.

Povodom uvođenja paketa, Telekom Srbija je predvideo promotivne periode za određene kategorije korisnika. Promotivni periodi biće dostupni korisnicima „5ica“ mobilnih postpejd tarifa i korisnicima BOX 4, odnosno Super PLAN 4 paketa, u skladu sa važećom ponudom. U zavisnosti od paketa koji koriste, korisnici će moći da ostvare pristup SkyShowtime sadržaju u trajanju od tri, šest, 12 ili do 24 meseca, dok je za nove korisnike predviđen promotivni period od mesec dana.

SkyShowtime aplikacija dostupna je bez reklama, u HD kvalitetu, uz mogućnost do 30 preuzimanja mesečno i strimovanje na dva uređaja istovremeno. Pored aplikacije, paket obuhvata i dva linearna TV kanala, SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2.

„Saradnja sa SkyShowtime predstavlja još jedan važan korak u daljem jačanju multimedijalne ponude Telekoma Srbija i potvrđuje našu stratešku opredeljenost da korisnicima obezbedimo pristup najkvalitetnijem globalnom sadržaju na jednostavan, praktičan i objedinjeni način. Uvođenjem SkyShowtime paketa, koji donosi naslove najvećih svetskih produkcijskih studija, dodatno učvršćujemo poziciju Telekoma Srbija kao lidera u razvoju premijum sadržaja i savremenih digitalnih usluga u regionu. Ponosni smo što kroz partnerstva sa vodećim međunarodnim kompanijama našim korisnicima donosimo najbolje od svetske zabave, istovremeno nastavljajući da razvijamo sopstvenu produkciju i širimo njen međunarodni potencijal. Ovo partnerstvo deo je naše šire strategije internacionalizacije i daljeg pozicioniranja Telekoma Srbija i TS Media kao centralnog mesta za vrhunski domaći i globalni sadržaj u ovom delu Evrope“, izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju Telekoma Srbija.

Uvođenjem SkyShowtime paketa, Telekom Srbija nastavlja da proširuje dostupnost međunarodnog filmskog i serijskog sadržaja u okviru svoje ponude. Saradnja sa ovom platformom predstavlja nastavak razvoja multimedijalnih usluga kompanije i omogućava korisnicima da na jednostavan način uživaju u globalnim naslovima kroz objedinjenu uslugu.

SkyShowtime je najnovija evropska striming usluga. Kao zajednički projekat kompanija Comcast i Paramount, Skydance Corporation, SkyShowtime na jednom mestu objedinjuje najbolje iz Holivuda i domaći zabavni program.

Od filmova i originalnih serija vodećih brendova kao što su Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock, pa sve do SkyShowtime Original serija, SkyShowtime predstavlja novo evropsko središte vrhunske zabave.

Dostupan na svim tržištima od 2023. godine, SkyShowtime je prisutan u: Albaniji, Andori, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Danskoj, Finskoj, Mađarskoj, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Norveškoj, Holandiji, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji i Švedskoj. Na pojedinim tržištima dostupan je putem određenih televizijskih operatora, kao i na Apple iOS, tvOS, Android uređajima, Android TV, Google Chromecast, LG TV uređajima, Samsung Smart TV uređajima, kao i putem Amazon Fire TV i Prime Video Channels na pojedinim tržištima. Takođe je dostupan putem svoje internet stranice www.skyshowtime.com.