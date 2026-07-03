Jul je onaj mesec kada svi malo više trošimo. More, izlasci, nova haljina, sandale "samo još ove", kafa sa drugaricom, poklon za rođendan... I dok trepnete, novčanik se istanji brže nego što ste planirali.

Zato nije čudo što se poslednjih godina sve više priča o takozvanom manikiru za novac. Naravno, niko ne kaže da će vam lak na noktima napuniti račun u banci. Ali lep manikir može da bude mali podsetnik da više mislite na sebe, svoje ciljeve i novac koji želite da sačuvate ili zaradite.

A ako već idete kod manikira, zašto ne biste izabrali nijansu koja vas podseća na stabilnost, uspeh i nove prilike?

Sunčano žuta

Žuta je boja energije, pokreta i dobrog raspoloženja. Ako u julu pokrećete novi posao, čekate važan razgovor ili želite dodatnu zaradu, ova nijansa može biti odličan izbor.

Lepo izgleda uz preplanuo ten, odmah podigne ruke i deluje baš letnje. Svaki put kada pogledate nokte, kao da vas malo pogura napred.

Boja patlidžana

Duboka ljubičasta, gotovo boja šljive, izgleda skupo i elegantno.

Ova nijansa je za žene koje ne trče za svakom prilikom, već znaju da sačekaju pravi trenutak. Nije napadna, ali se primećuje. Posebno lepo stoji na kratkim, ovalnim ili blago četvrtastim noktima.

Ako volite ozbiljniji, ženstven i moćan manikir, ovo je pravi izbor.

Mint zelena

Mint nijansa izgleda sveže, čisto i letnje.

Ona je dobar izbor za one koji žele mirniji ritam, jasnije misli i manje impulsivnih odluka. A znamo dobro - novac najčešće ne odlazi na velike stvari, nego na sitnice koje kupimo u trenutku.

Mint manikir lepo ide uz svetlu garderobu, lan, bele košulje i letnje haljine.

Maslinasta

Maslinasta je odavno izašla iz jesenje palete i sada izgleda moderno i vrlo skupo.

Ova boja se povezuje sa stabilnošću, strpljenjem i pametnim raspolaganjem novcem. Biraju je žene koje više vole dugoročne rezultate nego brz, prolazan efekat.

Dobra je i za posao, jer nije prenapadna, a ipak izgleda drugačije od običnog nude laka.

Klein plava

Ovo je jaka, duboka plava koja ne može da prođe neprimećeno.

Klein plava je za one dane kada želite da izgledate sigurno, hrabro i spremno za promene. Čak i najjednostavniji manikir u ovoj boji deluje upečatljivo.

Ako u julu želite da napravite iskorak, promenite posao, pokrenete nešto novo ili se jednostavno osećate jače, ova boja ima baš tu energiju.

Koji dani su najbolji za manikir u julu 2026?

Prema lunarnom kalendaru, za manikir se kao povoljni dani izdvajaju:

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26. i 28. jul.

Neutralni dani su:

1, 6, 7, 11, 15, 16, 22, 23. i 30. jul.

Dani koje bi, prema ovom verovanju, trebalo izbegavati su:

12, 14, 27, 29. i 31. jul.

Posebno se ne preporučuju 14. jul, jer je mlad Mesec, i 29. jul, jer je pun Mesec.

Ideje za manikir koji izgleda skupo

Ako volite jednostavno, birajte jednobojni lak u žutoj, maslinastoj ili plavoj nijansi.

Ako želite nešto zanimljivije, probajte mint francuski manikir, pruge preko tamne ljubičaste baze ili maslinasti lak sa bisernim sjajem.

Najvažnije pravilo je ipak jednostavno – boja mora da se dopadne vama. Ako svaki put kada pogledate nokte pomislite: "E, ovo je baš dobro", onda ste već izabrali pravi manikir.

Jer novac možda ne dolazi zbog laka za nokte, ali samopouzdanje se vidi odmah.