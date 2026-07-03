Mnogi se pitaju kako treba da se ponašaju prilikom odlaska u crkvu i da li postoje pravila kada je u pitanju odevanje, ponašanje i poštovanje verskog prostora.

Sveštenik Borislav Petrić objasnio je koje su najčešće greške koje vernici prave i na šta bi trebalo obratiti pažnju prilikom ulaska u crkvu.

Pristojno oblačenje kao znak poštovanja

Prema rečima sveštenika, odlazak u crkvu podrazumeva pristojno i primereno odevanje, naročito tokom letnjih meseci.

– Verujem da je to isto kao kada ulazimo u druge institucije, gde se očekuje pristojnost u oblačenju. Ne treba dolaziti otkriven, posebno leti, niti u kratkim pantalonama ili veoma kratkim suknjama. Takođe, nije primereno nositi drečave boje koje privlače pažnju. Ne treba da se ponašamo kao da je taj prostor namenjen samo nama. To je dom Božji – rekao je sveštenik Borislav Petrić za Prvu televiziju.

Važni su mir i poštovanje

Osim odeće, važno je i ponašanje u crkvi.

Sveštenik ističe da bi vernici trebalo da budu tihi, smerni i pažljivi prema drugim ljudima koji se nalaze u hramu.

Dodaje da se na neprimereno ponašanje najpre ukazuje razgovorom i dobronamernim savetom.

Šeširi, naočare i jaka šminka

Posebnu pažnju, kaže Petrić, treba obratiti na modne detalje i šminku.

– Kada neko uđe sa velikim šeširom, kačketom, tamnim naočarima ili sa više karmina na usnama, skrećemo pažnju jer treba misliti i na druge ljude. To je naročito važno tokom pričešća, jer ruž može ostati na svetoj kašičici, zbog čega se obred prekida. Trudimo se da na to ukažemo blago i sa ljubavlju, a ukoliko se isto ponašanje ponavlja, moramo biti odlučniji – objasnio je sveštenik.

Poštovanje svetinje

Sagovornik ističe da cilj ovih pravila nije kažnjavanje ili kritika vernika, već očuvanje dostojanstva bogosluženja i poštovanje prostora u kojem se ono odvija.

Pristojno oblačenje, tiho ponašanje i obzir prema drugima, prema njegovim rečima, predstavljaju osnovna načela kojih bi vernici trebalo da se pridržavaju prilikom boravka u crkvi.