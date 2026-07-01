Laži nisu uvek loša stvar, ponekad su jedini način da se izbegne svađa, ali među ljudima i dalje postoji stav da je bolje reći istinu.

Bez obzira jeste li zagovornik povremenog laganja ili zagovarate samo i isključivo istinu, nije loše znati koji horoskopski znakovi imaju najviše talenta za neistinu:

Blizanci

Njihova neiskrenost često nije namerna, ali ipak se dešava jer Blizanci prilično često menjaju mišljenje. Nekako im je teško držati se onoga što su rekli, pa se često ispostavi da su lažljivci, čak i kada im to uopšte nije bila namera.

Pripadnici ovog znaka su vrlo kreativni, što im omogućava da brzo smisle laži na licu mesta. Blizanci lažu kada pokušavaju da se izvuku iz nevolje, pa će na prvi znak da se nevolja bliži lako smisliti čitav scenario koji ih oslobađa optužbe.

Lav

Lavovi su dramatični i njihova potreba da budu u centru pažnje često ih inspirišu da preuveličavaju stvari. Kad to učine, samo žele da budu zanimljiviji, uglavnom zato što im je istina dosadna.

Vaga

Kad lažu, lažu kako bi sačuvali harmoniju kojoj toliko teže. Naravno, ponekad se iza njihovih laži kriju zle namere, ali oni se najčešće trude da budu dobri prema svima, čak i po cenu istine.

Jarac

Jarci su praktična bića i njihove laži pomažu im da se lako izvuku iz situacije u kojoj ne žele da budu. Jarac bi radije rekao da ne pije kafu, nego iskreno priznao devojci koja ga zove da mu se jednostavno ne sviđa. Oni to smatraju brigom za druge.

Ribe

Prijateljske i pune saosećanja, Ribe će ponekad i dalje igrati mučeničku kartu, čak i ako treba da lažu da bi bile ubedljive. Ribe su inače vrlo iskren horoskopski znak, zbog čega je još teže prepoznati lažu li ili ne.