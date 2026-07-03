Kada stigne račun za električnu energiju, većina ljudi pomisli na klima-uređaj, bojler ili rernu kao najveće potrošače. Međutim, postoji još jedan uređaj koji je gotovo neprekidno uključen i zbog toga tokom godine može nepotrebno povećati potrošnju struje.

Reč je o internet ruteru.

Ruter radi 24 sata dnevno

Iako pojedinačno ne troši mnogo električne energije, ruter je jedan od retkih uređaja koji u mnogim domaćinstvima radi neprekidno – 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Zbog toga njegova godišnja potrošnja nije zanemarljiva, naročito ako se uređaj nikada ne isključuje kada nije potreban.

Obratite pažnju prilikom kupovine

Stručnjaci savetuju da pri kupovini rutera obratite pažnju na njegovu energetsku efikasnost i potrošnju električne energije, kako tokom rada, tako i u režimu mirovanja.

Ako se ruter koristi i za fiksnu telefoniju, njegovo potpuno isključivanje možda neće biti praktično. U tom slučaju preporučuje se izbor modela koji omogućava isključivanje Wi-Fi mreže kada nije potrebna.

Da li ga treba gasiti?

Ako internet ne koristite tokom noći ili kada niste kod kuće, gašenje rutera može doprineti manjoj potrošnji električne energije i produžiti vek trajanja uređaja.

Međutim, ako imate pametne uređaje povezane na kućnu mrežu ili vam je potreban stalan pristup internetu, isključivanje možda neće biti praktično.

Nije najveći potrošač u kući

Važno je naglasiti da ruter ne troši ni približno toliko električne energije kao bojler, klima-uređaj, električni šporet ili frižider.

Ipak, zbog toga što radi bez prekida tokom cele godine, male uštede ostvarene gašenjem kada nije potreban mogu se vremenom primetiti na računu za struju.