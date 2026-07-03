Većina ljudi plaši se paukova, zmija, visine ili zatvorenog prostora. Međutim, postoje i mnogo neobičnije fobije koje na prvi pogled deluju neverovatno, ali su za osobe koje ih imaju potpuno stvarne.

Kod nekih ljudi već sama pomisao na određeni predmet, situaciju ili deo tela može izazvati intenzivnu anksioznost, ubrzan rad srca, znojenje ili čak napad panike.

Evo nekoliko najneobičnijih fobija koje su privukle pažnju psihologa i javnosti.

Arahibutirofobija – strah od putera od kikirikija

Iako je puter od kikirikija mnogima omiljena namirnica, osobe sa arahibutirofobijom osećaju snažan strah kada se zalepi za nepce.

Ovaj osećaj kod njih može izazvati paniku zbog straha od gušenja, gubitka kontrole ili neprijatnog iskustva koje su ranije doživeli. Zbog toga mnogi potpuno izbegavaju ovu hranu.

Nomofobija – strah od ostanka bez telefona

Nomofobija je jedna od najrasprostranjenijih savremenih fobija.

Podrazumeva intenzivnu anksioznost kada osoba ostane bez mobilnog telefona, interneta, signala ili baterije.

Ljudi sa ovim problemom često proveravaju telefon na svakih nekoliko minuta i osećaju nelagodu kada nisu povezani sa internetom.

Somnifobija – strah od spavanja

Za većinu ljudi san predstavlja odmor, ali kod osoba sa somnifobijom odlazak na spavanje izaziva veliki strah.

Uzrok mogu biti noćne more, traumatična iskustva ili intenzivna anksioznost.

Posledice često uključuju hroničnu nesanicu, iscrpljenost, probleme sa koncentracijom i povećan rizik od drugih psihičkih tegoba.

Fagofobija – strah od gutanja

Osobe sa fagofobijom osećaju intenzivan strah pri gutanju hrane, pića ili lekova.

Često jedu veoma sporo, dugo žvaću ili biraju isključivo tečnu hranu kako bi izbegle osećaj da bi mogle da se zagrcnu.

U težim slučajevima ovo stanje može dovesti do ozbiljnih problema sa ishranom i zahteva stručnu pomoć.

Tripofobija – nelagodnost pri pogledu na grupisane rupice

Tripofobija je poslednjih godina postala jedna od najpoznatijih fobija na društvenim mrežama.

Osobe koje je imaju osećaju snažnu nelagodu ili gađenje kada vide grupisane rupice ili pravilne obrasce, poput saća, semena lotosa ili poroznih površina.

Iako nije zvanično priznata kao mentalni poremećaj u svim dijagnostičkim priručnicima, brojni ljudi prijavljuju ovakve reakcije.

Koulrofobija – strah od klovnova

Klovnovi kod nekih ljudi izazivaju iskren strah zbog preterane šminke, neprirodnog osmeha i nepredvidivog ponašanja.

Horor filmovi dodatno su učvrstili ovu fobiju, pa osobe koje pate od koulrofobije mogu doživeti ubrzan puls, znojenje ili napad panike čak i kada vide klovna na televiziji ili fotografiji.

Kada fobije postaju problem?

Stručnjaci objašnjavaju da fobija nije isto što i običan strah.

Ona postaje ozbiljan problem kada osobu sprečava da normalno funkcioniše u svakodnevnom životu ili izaziva intenzivnu anksioznost i izbegavanje određenih situacija.

U takvim slučajevima psihoterapija, a po potrebi i druge metode lečenja, mogu značajno pomoći u prevazilaženju problema.