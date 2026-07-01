Sve više turista žali se na dodatne troškove koji ih dočekaju tek kad stignu na destinaciju - a neki od njih zvuče potpuno neverovatno.

Od tuširanja na plaži, preko kockica leda u piću, pa sve do dodatnog tanjira u restoranu - pojedine evropske destinacije naplaćuju stvari za koje većina misli da bi morale da budu uključene u cenu.

Tuš na plaži? Pripremite novčanik

Na jednoj plaži u Španiji, u mestu Matalaskanjas na Costa de Luzu, turisti sada plaćaju i tuširanje.

Pametni tuševi rade preko QR koda ili gotovine, a tuširanje kraće od minuta košta oko 1 evro.

Ova odluka uvedena je zbog štednje vode, ali mnogi nisu oduševljeni.

„Razumem štednju vode, ali da li sad treba da se tuširam sa telefonom u ruci?“ požalio se jedan turista.

U Italiji vam naplate i sedenje za stolom

Ko je bio u Italiji, verovatno je video stavku coperto na računu.

To je naknada za sto, pribor, čaše, hleb i uslugu - i naplaćuje se po osobi.

U Veneciji, Rimu i Milanu turisti se često iznenade kada vide da su platili nekoliko evra više iako nisu ništa dodatno naručili.

Posebno ih nervira kada im automatski donesu hleb ili grickalice, pa ih kasnije uredno stave na račun.

Dodatni tanjir? I to može da vas košta

Ako mislite da ćete u restoranu podeliti obrok sa detetom ili partnerom i tako uštedeti - razmislite opet.

U jednoj piceriji u Austriji porodici je naplaćeno čak 11 evra za dodatni tanjir jer su jednu picu podelili na dve osobe.

Slične stvari dešavaju se i u Italiji.

Jedan bar izazvao je buru na mrežama kada je gostima naplatio dodatna 2 evra samo zato što je sendvič presečen na pola.

Da, dobro ste pročitali.

Dve kocke leda - 50 centi

Ni led više nije besplatan svuda.

U beach baru na Costa del Solu u Španiji jedna turistkinja ostala je u šoku kada je uz ledenu kafu posebno platila i led.

Cena?

50 centi za dve kockice.

Mnogima je ovo delovalo sitničavo, ali vlasnici lokala kažu da proizvodnja leda nije nimalo jeftina.

U Grčkoj ležaljki ide i preko 50 evra dnevno

Mnogi Srbi ovo već znaju - u pojedinim delovima Grčke ležaljke više nisu besplatne čak ni uz piće.

Na Mikonosu, Santoriniju i pojedinim delovima Halkidikija cena seta ležaljki ide i preko 50 evra dnevno, a na luksuznijim plažama i mnogo više.

Negde se posebno naplaćuje i mesto u prvom redu do mora.

U Hrvatskoj se plaća hladovina

Na pojedinim plažama u Hrvatskoj turisti prijavljuju da se dodatno naplaćuju suncobrani, baldahini, pa čak i mesta u prirodnom hladu uz stene.

Mnogi kažu da ih upravo ti skriveni troškovi najviše iznenade.

Ni peškiri i posteljina nisu svuda uključeni

I tu dolazimo do možda najbizarnije stavke.

Pojedini turisti u Italiji ostali su zatečeni kada su shvatili da peškiri i posteljina nisu uključeni u cenu smeštaja.

Jedan gost u Firenci tek po dolasku je saznao da mora dodatno da plati osnovne stvari koje većina podrazumeva.

Turista u Rimu tvrdio je da mu je za peškire i posteljinu za troje ljudi naplaćeno čak 34 evra.

Čak se naplaćuje i ulazak u grad

Venecija je otišla korak dalje.

Grad je uveo posebnu taksu za jednodnevne posetioce kako bi smanjio gužve. U zavisnosti od termina, ulazak u grad može koštati od 5 do 10 evra.